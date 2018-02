UPDATE 5-Australian Sheffield Shield Scoreboard

Feb 27 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the fourth day of between Western Australia and Victoria on Tuesday at Perth, Australia Victoria win by 255 runs Victoria 1st innings Travis Dean c Simon Mackin b Andrew Tye 111 Marcus Harris c D'Arcy Short b Matthew Kelly 46 Glenn Maxwell c Marcus Stoinis b Matthew Kelly 47 Will Pucovski c Josh Inglis b Marcus Stoinis 16 Aaron Finch lbw Ashton Agar 14 Cameron White c Josh Inglis b Simon Mackin 57 Daniel Christian b Marcus Stoinis 18 Sam Harper c Josh Philippe b Andrew Tye 38 Chris Tremain c Matthew Kelly b Andrew Tye 8 Peter Siddle c Josh Inglis b Marcus Stoinis 0 Scott Boland Not Out 6 Extras 0b 12lb 1nb 0pen 18w 31 Total (97.5 overs) 392 all out Fall of Wickets : 1-113 Harris, 2-193 Maxwell, 3-229 Pucovski, 4-240 Dean, 5-282 Finch, 6-321 White, 7-355 Christian, 8-366 Tremain, 9-371 Siddle, 10-392 Harper Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Matthew Kelly 20 5 75 2 3.75 Simon Mackin 16 4 68 1 4.25 10w Marcus Stoinis 20 4 63 3 3.15 1nb Ashton Agar 12 1 50 1 4.17 Andrew Tye 21.5 3 90 3 4.12 D'Arcy Short 6 0 28 0 4.67 Hilton Cartwright 2 0 6 0 3.00 .................................................................. Western Australia 1st innings Josh Philippe c Daniel Christian b Chris Tremain 62 D'Arcy Short c Marcus Harris b Chris Tremain 10 Hilton Cartwright c Daniel Christian b Chris Tremain 17 Marcus Stoinis c Sam Harper b Daniel Christian 33 Ashton Turner c Sam Harper b Chris Tremain 44 Jonathan Wells c Peter Siddle b Scott Boland 28 Ashton Agar c Sam Harper b Chris Tremain 32 Josh Inglis c Sam Harper b Chris Tremain 20 Andrew Tye b Chris Tremain 10 Matthew Kelly Not Out 4 Simon Mackin c Daniel Christian b Glenn Maxwell 11 Extras 6b 12lb 5nb 0pen 8w 31 Total (65.5 overs) 302 all out Fall of Wickets : 1-18 Short, 2-61 Cartwright, 3-125 Philippe, 4-127 Stoinis, 5-199 Turner, 6-241 Wells, 7-254 Agar, 8-281 Inglis, 9-291 Tye, 10-302 Mackin Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Peter Siddle 15 0 61 0 4.07 3nb Chris Tremain 18 3 82 7 4.56 2w Scott Boland 15 4 67 1 4.47 Daniel Christian 13 0 51 1 3.92 1w 2nb Glenn Maxwell 4.5 1 23 1 4.76 ......................................................... Victoria 2nd innings Travis Dean c Josh Inglis b Andrew Tye 28 Marcus Harris c Simon Mackin b Ashton Agar 55 Peter Siddle st Josh Inglis b Ashton Agar 21 Glenn Maxwell b Marcus Stoinis 12 Will Pucovski lbw Marcus Stoinis 13 Aaron Finch Not Out 151 Cameron White b Marcus Stoinis 41 Daniel Christian b Marcus Stoinis 12 Sam Harper c Jonathan Wells b Andrew Tye 12 Extras 4b 16lb 4nb 0pen 9w 33 Total (71.3 overs) 378 decl Fall of Wickets : 1-61 Dean, 2-120 Siddle, 3-127 Harris, 4-146 Pucovski, 5-153 Maxwell, 6-260 White, 7-302 Christian, 8-378 Harper Did Not Bat : Tremain, Boland Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Simon Mackin 4 1 17 0 4.25 3w 3nb Matthew Kelly 9 3 42 0 4.67 Andrew Tye 15.3 2 91 2 5.87 1nb Marcus Stoinis 20 1 82 4 4.10 2w Ashton Agar 22 1 115 2 5.23 D'Arcy Short 1 0 11 0 11.00 .................................................................. Western Australia 2nd innings Josh Philippe c Will Pucovski b Scott Boland 19 D'Arcy Short c Sam Harper b Peter Siddle 1 Hilton Cartwright c Sam Harper b Chris Tremain 16 Marcus Stoinis b Chris Tremain 9 Ashton Turner lbw Peter Siddle 19 Jonathan Wells c Daniel Christian b Chris Tremain 9 Ashton Agar b Scott Boland 4 Josh Inglis lbw Daniel Christian 87 Andrew Tye b Scott Boland 3 Matthew Kelly c Glenn Maxwell b Daniel Christian 41 Simon Mackin Not Out 2 Extras 0b 2lb 1nb 0pen 0w 3 Total (51.3 overs) 213 all out Fall of Wickets : 1-15 Short, 2-31 Philippe, 3-41 Cartwright, 4-48 Stoinis, 5-62 Wells, 6-77 Agar, 7-94 Turner, 8-99 Tye, 9-208 Inglis, 10-213 Kelly Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Peter Siddle 10 2 39 2 3.90 1nb Chris Tremain 15 1 61 3 4.07 Scott Boland 14 1 44 3 3.14 Glenn Maxwell 5 0 31 0 6.20 Daniel Christian 5.3 0 27 2 4.91 Cameron White 2 0 9 0 4.50 ............................... Umpire Geoffrey Joshua Umpire Anthony Wilds Match Referee Robert Stratford