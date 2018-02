UPDATE 7-Australian Sheffield Shield Scoreboard

Feb 28 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the fourth day of between South Australia and Queensland on Wednesday at Adelaide, Australia Queensland win by 118 runs Queensland 1st innings Lachlan Pfeffer b Daniel Worrall 15 Matthew Renshaw c Alex Carey b Nick Winter 112 Marnus Labuschagne b Joe Mennie 3 Charlie Hemphrey c Jake Lehmann b Joe Mennie 9 Sam Heazlett b Nick Winter 59 Jack Wildermuth c Alex Carey b Nick Winter 39 Jimmy Peirson c Callum Ferguson b Daniel Worrall 40 Michael Neser lbw Adam Zampa 29 Mitchell Swepson c Travis Head b Daniel Worrall 22 Brendan Doggett b Daniel Worrall 0 Luke Feldman Not Out 6 Extras 0b 6lb 0nb 0pen 2w 8 Total (100.2 overs) 342 all out Fall of Wickets : 1-28 Pfeffer, 2-39 Labuschagne, 3-59 Hemphrey, 4-201 Renshaw, 5-205 Heazlett, 6-268 Peirson, 7-292 Wildermuth, 8-326 Neser, 9-327 Doggett, 10-342 Swepson Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Daniel Worrall 23.2 2 75 4 3.21 Nick Winter 26 4 85 3 3.27 2w Joe Mennie 21 4 65 2 3.10 Adam Zampa 22 2 75 1 3.41 Travis Head 7 0 36 0 5.14 Jake Lehmann 1 1 0 0 0.00 .................................................................. South Australia 1st innings John Dalton b Jack Wildermuth 8 Jake Weatherald c Charlie Hemphrey b Brendan Doggett 17 Callum Ferguson c Jimmy Peirson b Michael Neser 19 Travis Head lbw Brendan Doggett 5 Jake Lehmann b Michael Neser 30 Tom Cooper c Jimmy Peirson b Michael Neser 3 Alex Carey b Michael Neser 0 Joe Mennie c&b Mitchell Swepson 16 Adam Zampa c Jimmy Peirson b Mitchell Swepson 57 Daniel Worrall c Michael Neser b Mitchell Swepson 1 Nick Winter Not Out 0 Extras 4b 0lb 2nb 0pen 0w 6 Total (51.3 overs) 162 all out Fall of Wickets : 1-29 Weatherald, 2-29 Dalton, 3-38 Head, 4-81 Ferguson, 5-86 Lehmann, 6-86 Carey, 7-89 Cooper, 8-141 Mennie, 9-153 Worrall, 10-162 Zampa Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Michael Neser 15 6 32 4 2.13 Luke Feldman 13 2 38 0 2.92 Brendan Doggett 11 4 30 2 2.73 Jack Wildermuth 6 2 34 1 5.67 2nb Mitchell Swepson 6.3 0 24 3 3.69 ............................................................. Queensland 2nd innings Lachlan Pfeffer lbw Nick Winter 17 Matthew Renshaw c Jake Weatherald b Nick Winter 12 Marnus Labuschagne c Travis Head b Adam Zampa 62 Charlie Hemphrey lbw Joe Mennie 24 Sam Heazlett c Tom Cooper b Nick Winter 16 Jack Wildermuth c Callum Ferguson b Adam Zampa 17 Jimmy Peirson Not Out 51 Michael Neser c Tom Cooper b Travis Head 24 Mitchell Swepson c Jake Weatherald b Travis Head 35 Extras 13b 9lb 4nb 0pen 1w 27 Total (86.2 overs) 285 decl Fall of Wickets : 1-33 Pfeffer, 2-40 Renshaw, 3-122 Hemphrey, 4-142 Heazlett, 5-154 Labuschagne, 6-172 Wildermuth, 7-233 Neser, 8-285 Swepson Did Not Bat : Doggett, Feldman Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Daniel Worrall 18 5 46 0 2.56 1w 3nb Nick Winter 18 3 55 3 3.06 1nb Joe Mennie 17 3 40 1 2.35 Adam Zampa 27 4 99 2 3.67 Travis Head 6.2 0 23 2 3.63 .................................................................. South Australia 2nd innings John Dalton c Lachlan Pfeffer b Luke Feldman 23 Jake Weatherald b Brendan Doggett 28 Callum Ferguson c Charlie Hemphrey b Michael Neser 6 Travis Head b Jack Wildermuth 85 Jake Lehmann c Jimmy Peirson b Brendan Doggett 9 Joe Mennie lbw Brendan Doggett 38 Tom Cooper c Jimmy Peirson b Jack Wildermuth 15 Alex Carey c Mitchell Swepson b Brendan Doggett 98 Adam Zampa c Lachlan Pfeffer b Luke Feldman 33 Daniel Worrall c Sam Heazlett b Brendan Doggett 0 Extras 1b 4lb 6nb 0pen 1w 12 Total (89.3 overs) 347 all out Fall of Wickets : 1-51 Dalton, 2-57 Weatherald, 3-57 Ferguson, 4-78 Lehmann, 5-177 Mennie, 6-200 Head, 7-238 Cooper, 8-346 Carey, 9-347 Worrall, 10-347 Zampa Did Not Bat : Winter Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Michael Neser 17 1 68 1 4.00 1nb Luke Feldman 16.3 0 60 2 3.64 Brendan Doggett 22 6 77 5 3.50 1w 1nb Mitchell Swepson 21 0 80 0 3.81 Jack Wildermuth 12 4 49 2 4.08 4nb Matthew Renshaw 1 0 8 0 8.00 ................... Umpire Shawn Craig