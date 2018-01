Jan 12 (OPTA) - Standings of the Big Bash League on Friday P W L T Ded RR PTS Adelaide Strikers 6 5 1 0 0 1.207 10 Perth Scorchers 7 5 2 0 0 .017 10 Melbourne Renegades 7 4 3 0 0 .345 8 Brisbane Heat 7 4 3 0 0 .300 8 Hobart Hurricanes 6 4 2 0 0 -.392 8 Sydney Thunder 7 3 4 0 0 -.221 6 Melbourne Stars 6 1 5 0 0 -.719 2 Sydney Sixers 6 0 6 0 0 -.646 0 Note: Ded-Deductions; RR-Net Run Rate