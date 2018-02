Feb 17 (OPTA) - Standings of the Sheffield Shield on Saturday P W L T BBat BBowl Ded PTS Queensland 6 3 1 2 3.37 5.60 0 28.97 New South Wales 6 3 2 1 2.38 4.60 0 25.98 Western Australia 6 2 2 2 5.51 5.20 0 24.71 Victoria 6 1 1 4 5.61 5.60 0 21.21 Tasmania 6 2 3 1 1.64 6.00 0 20.64 South Australia 6 1 3 2 5.95 4.50 0 18.45 Note: Ded-Deductions; BBat-Batting bonus; BBowl-Bowling bonus