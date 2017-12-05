FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
Cricket-One Day International Afghanistan v Ireland line-ups
Sections
Featured
UK and EU urged to settle citizens' rights for Christmas
the road to brexit
UK and EU urged to settle citizens' rights for Christmas
Pulling no surprises, Putin says he'll seek re-election
russia
Pulling no surprises, Putin says he'll seek re-election
Behind wage and productivity clouds, world economy is booming
market analysis
Behind wage and productivity clouds, world economy is booming
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Cricket News
December 5, 2017 / 10:45 AM / a day ago

Cricket-One Day International Afghanistan v Ireland line-ups

Reuters Staff

1 Min Read

    Dec 5 (Gracenote) - Line-ups for the first One Day International between Afghanistan and Ireland on Tuesday in Sharjah, United Arab Emirates 
Ireland won toss and decided to bowl 
Afghanistan: Javed Ahmadi, Ihsanullah Janat, Asghar Stanikzai (capt), Nasir Jamal, Rahmat Shah, Shafiqullah Shafiq, Mohammad Nabi, Rashid Khan, Gulbadin Naib, Dawlat Zadran, Mujeeb Zadran 
Ireland:     William Porterfield (capt), Paul Stirling, Andy Balbirnie, Niall O'Brien, Simi Singh, Gary Wilson, Kevin O'Brien, Stuart Poynter, George Dockrell, Tim Murtagh, Boyd Rankin    
Referees:    Javagal Srinath (Match referee), Ruchira Palliyaguruge (Umpire), Ahmed Shah Pakteen (Umpire)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.