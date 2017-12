Cricket-One Day International Afghanistan v Ireland line-ups

Dec 7 (Gracenote) - Line-ups for the second One Day International between Afghanistan and Ireland on Thursday in Sharjah, United Arab Emirates Ireland won toss and decided to bat Afghanistan: Nasir Jamal, Mujeeb Zadran, Rahmat Shah, Dawlat Zadran, Asghar Stanikzai (capt), Gulbadin Naib, Shafiqullah Shafiq, Rashid Khan, Mohammad Nabi, Ihsanullah Janat, Javed Ahmadi Ireland: Peter Chase, Tim Murtagh, George Dockrell, Stuart Poynter, Kevin O'Brien, Gary Wilson, Barry McCarthy, Niall O'Brien, Andy Balbirnie, Paul Stirling, William Porterfield (capt) Referees: Ahmed Shah Pakteen (Umpire), Ruchira Palliyaguruge (Umpire), Javagal Srinath (Match referee)