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Cricket-One Day International Afghanistan v Ireland line-ups
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#Cricket News
December 7, 2017 / 11:00 AM / a day ago

Cricket-One Day International Afghanistan v Ireland line-ups

Reuters Staff

1 Min Read

    Dec 7 (Gracenote) - Line-ups for the second One Day International between Afghanistan and Ireland on Thursday in Sharjah, United Arab Emirates 
Ireland won toss and decided to bat 
Afghanistan: Nasir Jamal, Mujeeb Zadran, Rahmat Shah, Dawlat Zadran, Asghar Stanikzai (capt), Gulbadin Naib, Shafiqullah Shafiq, Rashid Khan, Mohammad Nabi, Ihsanullah Janat, Javed Ahmadi  
Ireland:     Peter Chase, Tim Murtagh, George Dockrell, Stuart Poynter, Kevin O'Brien, Gary Wilson, Barry McCarthy, Niall O'Brien, Andy Balbirnie, Paul Stirling, William Porterfield (capt) 
Referees:    Ahmed Shah Pakteen (Umpire), Ruchira Palliyaguruge (Umpire), Javagal Srinath (Match referee)

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