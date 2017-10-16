Cricket-One Day International Pakistan v Sri Lanka line-ups

Oct 16 (Gracenote) - Line-ups for the second One Day International between Pakistan and Sri Lanka on Monday in Abu Dhabi, United Arab Emirates Pakistan won toss and decided to bat Pakistan: Fakhar Zaman, Ahmed Shehzad, Babar Azam, Mohammad Hafeez, Shoaib Malik, Sarfraz Ahmed (capt), Imad Wasim, Hasan Ali, Shadab Khan, Rumman Raees, Junaid Khan Sri Lanka: Niroshan Dickwella, Upul Tharanga (capt), Dinesh Chandimal, Lahiru Thirimanne, Kusal Mendis, Milinda Siriwardana, Thisara Perera, Akila Dananjaya, Jeffrey Vandersay, Suranga Lakmal, Lahiru Gamage Referees: Andy Pycroft (Match referee), Sundaram Ravi (TV umpire), Shozab Raza (Umpire), Richard Kettleborough (Umpire)