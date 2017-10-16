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Cricket-One Day International Pakistan v Sri Lanka line-ups
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#Cricket News
October 16, 2017 / 11:00 AM / in 5 days

Cricket-One Day International Pakistan v Sri Lanka line-ups

Reuters Staff

1 Min Read

    Oct 16 (Gracenote) - Line-ups for the second One Day International between Pakistan and Sri Lanka on Monday in Abu Dhabi, United Arab Emirates 
Pakistan won toss and decided to bat 
Pakistan:  Fakhar Zaman, Ahmed Shehzad, Babar Azam, Mohammad Hafeez, Shoaib Malik, Sarfraz Ahmed (capt), Imad Wasim, Hasan Ali, Shadab Khan, Rumman Raees, Junaid Khan                                         
Sri Lanka: Niroshan Dickwella, Upul Tharanga (capt), Dinesh Chandimal, Lahiru Thirimanne, Kusal Mendis, Milinda Siriwardana, Thisara Perera, Akila Dananjaya, Jeffrey Vandersay, Suranga Lakmal, Lahiru Gamage 
Referees:  Andy Pycroft (Match referee), Sundaram Ravi (TV umpire), Shozab Raza (Umpire), Richard Kettleborough (Umpire)

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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