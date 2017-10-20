FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
Cricket-One Day International Pakistan v Sri Lanka line-ups
Sections
Featured
U.S. businesses cash in by selling donated bodies
Special Report
Reuters investigates
U.S. businesses cash in by selling donated bodies
How will higher Bank of England rates affect Britain's economy?
economy
How will higher Bank of England rates affect Britain's economy?
Recovering from severe malnutrition in Yemen
the wider image
Recovering from severe malnutrition in Yemen
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Cricket News
October 20, 2017 / 10:51 AM / 4 days ago

Cricket-One Day International Pakistan v Sri Lanka line-ups

Reuters Staff

1 Min Read

    Oct 20 (Gracenote) - Line-ups for the fourth One Day International between Pakistan and Sri Lanka on Friday in Sharjah, United Arab Emirates 
Sri Lanka won toss and decided to bat 
Pakistan:  Imam-ul-Haq, Fakhar Zaman, Babar Azam, Mohammad Hafeez, Shoaib Malik, Sarfraz Ahmed (capt), Imad Wasim, Shadab Khan, Hasan Ali, Usman Khan, Junaid Khan                                                       
Sri Lanka: Niroshan Dickwella, Upul Tharanga (capt), Dinesh Chandimal, Sadeera Samarawickrama, Lahiru Thirimanne, Milinda Siriwardana, Seekkuge Prasanna, Thisara Perera, Akila Dananjaya, Suranga Lakmal, Lahiru Gamage 
Referees:  Andy Pycroft (Match referee), Sundaram Ravi (TV umpire), Shozab Raza (Umpire), Richard Kettleborough (Umpire)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.