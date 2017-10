Cricket-Test Series Sri Lanka v India line-ups

Aug 3 (Gracenote) - Line-ups for the second Test between Sri Lanka and India on Thursday in Colombo, Sri Lanka India won toss and decided to bat Sri Lanka: Upul Tharanga, Dimuth Karunaratne, Kusal Mendis, Dinesh Chandimal (capt), Angelo Mathews, Niroshan Dickwella, Dhananjaya de Silva, Dilruwan Perera, Rangana Herath, Malinda Pushpakumara, Vishwa Fernando India: Lokesh Rahul, Shikhar Dhawan, Cheteshwar Pujara, Virat Kohli (capt), Ajinkya Rahane, Ravichandran Ashwin, Hardik Pandya, Wriddhiman Saha, Ravindra Jadeja, Kuldeep Yadav, Mohammed Shami Referees: Bruce Oxenford (Umpire), Rod Tucker (Umpire), Richard Illingworth (TV umpire), Richie Richardson (Match referee)