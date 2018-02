India in South Africa 2018 Scoreboard

Feb 4 (OPTA) - Scoreboard at close of play of 2nd odi between South Africa and India on Sunday at Centurion, South Africa India win by 9 wickets South Africa 1st innings Hashim Amla c MS Dhoni b Bhuvneshwar Kumar 23 Quinton de Kock c Hardik Pandya b Yuzvendra Chahal 20 Aiden Markram c Bhuvneshwar Kumar b Kuldeep Yadav 8 JP Duminy lbw Yuzvendra Chahal 25 David Miller c Ajinkya Rahane b Kuldeep Yadav 0 Khaya Zondo c Hardik Pandya b Yuzvendra Chahal 25 Chris Morris c Bhuvneshwar Kumar b Yuzvendra Chahal 14 Kagiso Rabada lbw Kuldeep Yadav 1 Morne Morkel lbw Yuzvendra Chahal 1 Imran Tahir b Jasprit Bumrah 0 Tabraiz Shamsi Not Out 0 Extras 0b 0lb 0nb 0pen 1w 1 Total (32.2 overs) 118 all out Fall of Wickets : 1-39 Amla, 2-51 de Kock, 3-51 Markram, 4-51 Miller, 5-99 Zondo, 6-107 Duminy, 7-110 Rabada, 8-117 Morkel, 9-118 Tahir, 10-118 Morris Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Bhuvneshwar Kumar 5 1 19 1 3.80 Jasprit Bumrah 5 1 12 1 2.40 Hardik Pandya 5 0 34 0 6.80 Yuzvendra Chahal 8.2 1 22 5 2.64 Kuldeep Yadav 6 0 20 3 3.33 1w Kedar Jadhav 3 0 11 0 3.67 ..................................................... India 1st innings Rohit Sharma c Morne Morkel b Kagiso Rabada 15 Shikhar Dhawan Not Out 51 Virat Kohli Not Out 46 Extras 0b 1lb 0nb 0pen 6w 7 Total (20.3 overs) 119-1 Fall of Wickets : 1-26 Sharma Did Not Bat : Rahane, Dhoni, Jadhav, Pandya, Kumar, Yadav, Bumrah, Chahal Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Morne Morkel 4 0 30 0 7.50 3w Kagiso Rabada 5 0 24 1 4.80 1w Chris Morris 3 0 16 0 5.33 1w Imran Tahir 5.3 0 30 0 5.45 1w Tabraiz Shamsi 3 1 18 0 6.00 ............................... Umpire Aleem Dar Umpire Adrian Holdstock Video Ian Gould Match Referee Andrew Pycroft