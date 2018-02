India in South Africa 2018 Scoreboard

Feb 13 (OPTA) - Scoreboard at close of play of 5th odi between South Africa and India on Tuesday at Port Elizabeth, South Africa India win by 73 runs India 1st innings Shikhar Dhawan c Andile Phehlukwayo b Kagiso Rabada 34 Rohit Sharma c Heinrich Klaasen b Lungi Ngidi 115 Virat Kohli Run Out JP Duminy 36 Ajinkya Rahane Run Out Morne Morkel 8 Shreyas Iyer c Heinrich Klaasen b Lungi Ngidi 30 Hardik Pandya c Heinrich Klaasen b Lungi Ngidi 0 MS Dhoni c Aiden Markram b Lungi Ngidi 13 Bhuvneshwar Kumar Not Out 19 Kuldeep Yadav Not Out 2 Extras 1b 9lb 0nb 0pen 7w 17 Total (50.0 overs) 274-7 Fall of Wickets : 1-48 Dhawan, 2-153 Kohli, 3-176 Rahane, 4-236 Sharma, 5-236 Pandya, 6-238 Iyer, 7-265 Dhoni Did Not Bat : Bumrah, Chahal Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Morne Morkel 10 2 44 0 4.40 1w Kagiso Rabada 9 0 58 1 6.44 1w Lungi Ngidi 9 1 51 4 5.67 2w Andile Phehlukwayo 8 0 34 0 4.25 1w JP Duminy 4 0 29 0 7.25 2w Tabraiz Shamsi 10 0 48 0 4.80 ................................................................... South Africa 1st innings Hashim Amla Run Out Hardik Pandya 71 Aiden Markram c Virat Kohli b Jasprit Bumrah 32 JP Duminy c Rohit Sharma b Hardik Pandya 1 AB de Villiers c MS Dhoni b Hardik Pandya 6 David Miller b Yuzvendra Chahal 36 Heinrich Klaasen st MS Dhoni b Kuldeep Yadav 39 Andile Phehlukwayo b Kuldeep Yadav 0 Kagiso Rabada c Yuzvendra Chahal b Kuldeep Yadav 3 Morne Morkel lbw Yuzvendra Chahal 1 Tabraiz Shamsi c Hardik Pandya b Kuldeep Yadav 0 Lungi Ngidi Not Out 4 Extras 0b 6lb 0nb 0pen 2w 8 Total (42.2 overs) 201 all out Fall of Wickets : 1-52 Markram, 2-55 Duminy, 3-65 de Villiers, 4-127 Miller, 5-166 Amla, 6-168 Phehlukwayo, 7-196 Rabada, 8-197 Klaasen, 9-197 Shamsi, 10-201 Morkel Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Bhuvneshwar Kumar 7 0 43 0 6.14 Jasprit Bumrah 7 0 22 1 3.14 Hardik Pandya 9 0 30 2 3.33 1w Kuldeep Yadav 10 0 57 4 5.70 Yuzvendra Chahal 9.2 0 43 2 4.61 1w ............................. Umpire Shaun George Umpire Ian Gould Video Aleem Dar Match Referee Andrew Pycroft