Tri-Series in Bangladesh 2018 Scoreboard

Jan 17 (OPTA) - Scoreboard at close of play of match 2 between Sri Lanka and Zimbabwe on Wednesday at Mirpur, Bangladesh Zimbabwe win by 12 runs Zimbabwe 1st innings Hamilton Masakadza c (Sub) b Asela Gunaratne 73 Solomon Mire c Kusal Mendis b Thisara Perera 34 Craig Ervine c Angelo Mathews b Suranga Lakmal 2 Brendan Taylor b Thisara Perera 38 Sikandar Raza Not Out 81 Malcolm Waller c Upul Tharanga b Asela Gunaratne 29 Peter Moor c Akila Dananjaya b Asela Gunaratne 19 Extras 0b 4lb 0nb 0pen 10w 14 Total (50.0 overs) 290-6 Fall of Wickets : 1-75 Mire, 2-85 Ervine, 3-142 Masakadza, 4-169 Taylor, 5-226 Waller, 6-287 Moor Did Not Bat : Cremer, Jarvis, Chatara, Muzarabani Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Suranga Lakmal 10 0 70 1 7.00 2w Akila Dananjaya 10 0 67 0 6.70 Thisara Perera 10 0 43 2 4.30 2w Dushmantha Chameera 10 0 51 0 5.10 5w Wanindu Hasaranga 3 0 18 0 6.00 Asela Gunaratne 7 0 37 3 5.29 1w ....................................................................... Sri Lanka 1st innings Kusal Perera c Blessing Muzarabani b Sikandar Raza 80 Upul Tharanga c Peter Moor b Kyle Jarvis 11 Kusal Mendis c Graeme Cremer b Tendai Chatara 0 Angelo Mathews c Sikandar Raza b Blessing Muzarabani 42 Dinesh Chandimal b Kyle Jarvis 34 Asela Gunaratne st Brendan Taylor b Graeme Cremer 4 Thisara Perera c Sikandar Raza b Tendai Chatara 64 Wanindu Hasaranga c Peter Moor b Graeme Cremer 11 Akila Dananjaya c Graeme Cremer b Tendai Chatara 8 Suranga Lakmal Not Out 5 Dushmantha Chameera c (Sub) b Tendai Chatara 1 Extras 4b 3lb 2nb 0pen 9w 18 Total (48.1 overs) 278 all out Fall of Wickets : 1-46 Tharanga, 2-47 Mendis, 3-132 Perera, 4-157 Mathews, 5-181 Chandimal, 6-194 Gunaratne, 7-224 De Silva, 8-261 Perera, 9-275 Perera, 10-278 Chameera Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Sikandar Raza 10 0 54 1 5.40 1w Kyle Jarvis 8 0 56 2 7.00 Tendai Chatara 8.1 0 33 4 4.04 3w Blessing Muzarabani 9 0 47 1 5.22 1w 2nb Graeme Cremer 10 0 62 2 6.20 1w Malcolm Waller 3 0 19 0 6.33 2w ..................................... Umpire Bruce Oxenford Umpire Sharfuddoula Saikat Video Chettithody Shamsuddin Match Referee David Boon