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January 21, 2018 / 1:25 PM / a day ago

Tri-Series in Bangladesh 2018 Scoreboard

Reuters Staff

3 Min Read

Jan 21 (OPTA) - Scoreboard at close of play of match 4 between Sri Lanka and Zimbabwe on Sunday at Mirpur, Bangladesh

Sri Lanka win by 5 wickets

 Zimbabwe  1st innings
 Hamilton Masakadza   c Upul Tharanga b Thisara Perera                  20
 Solomon Mire         c Niroshan Dickwella b Thisara Perera             21
 Craig Ervine         c Upul Tharanga b Thisara Perera                   2
 Brendan Taylor       c Upul Tharanga b Thisara Perera                  58
 Sikandar Raza        c Kusal Mendis b Lakshan Sandakan                  9
 Malcolm Waller       c Niroshan Dickwella b Lakshan Sandakan           24
 Graeme Cremer        b Nuwan Pradeep                                   34
 Kyle Jarvis          b Nuwan Pradeep                                    5
 Tendai Chatara       Not Out                                            2
 Blessing Muzarabani  b Nuwan Pradeep                                    0
 Extras               0b 8lb 0nb 0pen 15w                               23
 Total                (44.0 overs)                             198 all out
Fall of Wickets : 1-44 Masakadza, 2-49 Ervine, 3-56 Mire, 4-73 Butt, 5-139 Waller, 6-140 Moor, 7-171 Taylor, 8-191 Jarvis, 9-198 Cremer, 10-198 Muzarabani
Did Not Bat : Moor

 Bowling           Ov  Md  Rn  Wk  Econ  Ex
 Suranga Lakmal     7   0  23   0  3.29
 Nuwan Pradeep      8   2  28   3  3.50  2w
 Thisara Perera     8   0  33   4  4.12  2w
 Akila Dananjaya   10   0  45   0  4.50  2w
 Lakshan Sandakan  10   0  57   2  5.70  5w
 Asela Gunaratne    1   0   4   0  4.00

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 Sri Lanka  1st innings
 Kusal Perera        c (Sub) b Blessing Muzarabani     49
 Upul Tharanga       b Tendai Chatara                  17
 Kusal Mendis        b Blessing Muzarabani             36
 Niroshan Dickwella  c (Sub) b Blessing Muzarabani      7
 Dinesh Chandimal    Not Out                           38
 Asela Gunaratne     c (Sub) b Kyle Jarvis              9
 Thisara Perera      Not Out                           39
 Extras              0b 3lb 1nb 0pen 3w                 7
 Total               (44.5 overs)                   202-5
Fall of Wickets : 1-33 Tharanga, 2-103 Perera, 3-110 Mendis, 4-117 Dickwella, 5-145 Gunaratne
Did Not Bat : Perera, Lakmal, Sandakan, Fernando

 Bowling               Ov  Md  Rn  Wk  Econ  Ex
 Kyle Jarvis            9   0  34   1  3.78  2w
 Tendai Chatara       9.5   1  40   1  4.07  1w
 Blessing Muzarabani   10   0  52   3  5.20  1nb
 Sikandar Raza          7   0  44   0  6.29
 Graeme Cremer          9   0  29   0  3.22

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 Umpire         Masudur Mukul
 Umpire         Bruce Oxenford
 Video          Chettithody Shamsuddin
 Match Referee  David Boon
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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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