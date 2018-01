Tri-Series in Bangladesh 2018 Scoreboard

Jan 21 (OPTA) - Scoreboard at close of play of match 4 between Sri Lanka and Zimbabwe on Sunday at Mirpur, Bangladesh Sri Lanka win by 5 wickets Zimbabwe 1st innings Hamilton Masakadza c Upul Tharanga b Thisara Perera 20 Solomon Mire c Niroshan Dickwella b Thisara Perera 21 Craig Ervine c Upul Tharanga b Thisara Perera 2 Brendan Taylor c Upul Tharanga b Thisara Perera 58 Sikandar Raza c Kusal Mendis b Lakshan Sandakan 9 Malcolm Waller c Niroshan Dickwella b Lakshan Sandakan 24 Graeme Cremer b Nuwan Pradeep 34 Kyle Jarvis b Nuwan Pradeep 5 Tendai Chatara Not Out 2 Blessing Muzarabani b Nuwan Pradeep 0 Extras 0b 8lb 0nb 0pen 15w 23 Total (44.0 overs) 198 all out Fall of Wickets : 1-44 Masakadza, 2-49 Ervine, 3-56 Mire, 4-73 Butt, 5-139 Waller, 6-140 Moor, 7-171 Taylor, 8-191 Jarvis, 9-198 Cremer, 10-198 Muzarabani Did Not Bat : Moor Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Suranga Lakmal 7 0 23 0 3.29 Nuwan Pradeep 8 2 28 3 3.50 2w Thisara Perera 8 0 33 4 4.12 2w Akila Dananjaya 10 0 45 0 4.50 2w Lakshan Sandakan 10 0 57 2 5.70 5w Asela Gunaratne 1 0 4 0 4.00 ........................................................ Sri Lanka 1st innings Kusal Perera c (Sub) b Blessing Muzarabani 49 Upul Tharanga b Tendai Chatara 17 Kusal Mendis b Blessing Muzarabani 36 Niroshan Dickwella c (Sub) b Blessing Muzarabani 7 Dinesh Chandimal Not Out 38 Asela Gunaratne c (Sub) b Kyle Jarvis 9 Thisara Perera Not Out 39 Extras 0b 3lb 1nb 0pen 3w 7 Total (44.5 overs) 202-5 Fall of Wickets : 1-33 Tharanga, 2-103 Perera, 3-110 Mendis, 4-117 Dickwella, 5-145 Gunaratne Did Not Bat : Perera, Lakmal, Sandakan, Fernando Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Kyle Jarvis 9 0 34 1 3.78 2w Tendai Chatara 9.5 1 40 1 4.07 1w Blessing Muzarabani 10 0 52 3 5.20 1nb Sikandar Raza 7 0 44 0 6.29 Graeme Cremer 9 0 29 0 3.22 ..................................... Umpire Masudur Mukul Umpire Bruce Oxenford Video Chettithody Shamsuddin Match Referee David Boon