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January 23, 2018 / 12:59 PM / a day ago

Tri-Series in Bangladesh 2018 Scoreboard

Reuters Staff

4 Min Read

Jan 23 (OPTA) - Scoreboard at close of play of match 5 between Bangladesh and Zimbabwe on Tuesday at Mirpur, Bangladesh

Bangladesh win by 91 runs

 Bangladesh  1st innings
 Tamim Iqbal        st Brendan Taylor b Graeme Cremer          76
 Anamul Haque       lbw Kyle Jarvis                             1
 Shakib Al Hasan    st Brendan Taylor b Sikandar Raza          51
 Mushfiqur Rahim    c Blessing Muzarabani b Graeme Cremer      18
 Mahmudullah        lbw Graeme Cremer                           2
 Sabbir Rahman      c Craig Ervine b Kyle Jarvis                6
 Nasir Hossain      c Brendan Taylor b Kyle Jarvis              2
 Mashrafe Mortaza   c Brendan Taylor b Graeme Cremer            0
 Sunzamul Islam     c Blessing Muzarabani b Tendai Chatara     19
 Mustafizur Rahman  Not Out                                    18
 Rubel Hossain      Not Out                                     8
 Extras             0b 2lb 1nb 0pen 12w                        15
 Total              (50.0 overs)                            216-9
Fall of Wickets : 1-6 Bijoy, 2-112 Al Hasan, 3-147 Rahim, 4-156 Mahmudullah, 5-163 Iqbal, 6-167 Rahman, 7-168 Hossain, 8-170 Mortaza, 9-196 Islam

 Bowling              Ov  Md  Rn  Wk  Econ  Ex
 Kyle Jarvis           9   0  42   3  4.67
 Tendai Chatara        7   0  33   1  4.71  5w 1nb
 Blessing Muzarabani   7   0  36   0  5.14  2w
 Sikandar Raza        10   1  39   1  3.90  1w
 Graeme Cremer        10   0  32   4  3.20
 Malcolm Waller        7   0  32   0  4.57

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 Zimbabwe  1st innings
 Hamilton Masakadza   c Sabbir Rahman b Mashrafe Mortaza            5
 Solomon Mire         b Shakib Al Hasan                             7
 Craig Ervine         c Sabbir Rahman b Mashrafe Mortaza           11
 Brendan Taylor       lbw Shakib Al Hasan                           0
 Sikandar Raza        b Mustafizur Rahman                          39
 Peter Moor           lbw Sunzamul Islam                           14
 Malcolm Waller       lbw Sunzamul Islam                            0
 Graeme Cremer        lbw Rubel Hossain                            23
 Kyle Jarvis          c Mahmudullah b Mustafizur Rahman            10
 Tendai Chatara       c Sabbir Rahman b Shakib Al Hasan             8
 Blessing Muzarabani  Not Out                                       0
 Extras               0b 0lb 0nb 0pen 8w                            8
 Total                (36.3 overs)                        125 all out
Fall of Wickets : 1-14 Masakadza, 2-20 Mire, 3-20 Taylor, 4-34 Ervine, 5-68 Moor, 6-68 Waller, 7-95 Cremer, 8-107 Butt, 9-118 Chatara, 10-125 Jarvis

 Bowling             Ov  Md  Rn  Wk  Econ  Ex
 Shakib Al Hasan      9   2  34   3  3.78  1w
 Mashrafe Mortaza     6   0  29   2  4.83  2w
 Sunzamul Islam      10   0  28   2  2.80  1w
 Mustafizur Rahman  6.3   3  16   2  2.46
 Rubel Hossain        5   1  18   1  3.60

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 Umpire         Chettithody Shamsuddin
 Umpire         Sharfuddoula Saikat
 Video          Bruce Oxenford
 Match Referee  David Boon
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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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