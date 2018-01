Tri-Series in Bangladesh 2018 Scoreboard

Jan 27 (OPTA) - Scoreboard at close of play of final between Bangladesh and Sri Lanka on Saturday at Mirpur, Bangladesh Sri Lanka win by 79 runs Sri Lanka 1st innings Danushka Gunathilaka c Tamim Iqbal b Mehedi Hasan 6 Upul Tharanga b Mustafizur Rahman 56 Kusal Mendis c Mahmudullah b Mashrafe Mortaza 28 Niroshan Dickwella c Sabbir Rahman b Mohammad Saifuddin 42 Dinesh Chandimal b Rubel Hossain 45 Thisara Perera c Tamim Iqbal b Rubel Hossain 2 Asela Gunaratne lbw Rubel Hossain 6 Akila Dananjaya c Mohammad Mithun b Mustafizur Rahman 17 Shehan Madushanka b Rubel Hossain 7 Suranga Lakmal Run Out Mushfiqur Rahim 2 Dushmantha Chameera Not Out 1 Extras 0b 5lb 2nb 0pen 2w 9 Total (50.0 overs) 221 all out Fall of Wickets : 1-8 Gunathilaka, 2-42 Mendis, 3-113 Dickwella, 4-158 Tharanga, 5-163 Perera, 6-182 Gunaratne, 7-209 Chandimal, 8-217 Perera, 9-219 Kumara, 10-221 Lakmal Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mehedi Hasan 10 0 53 1 5.30 Mashrafe Mortaza 7 0 35 1 5.00 1w Mustafizur Rahman 10 0 29 2 2.90 1w 1nb Mahmudullah 4 0 18 0 4.50 Mohammad Saifuddin 4 0 15 1 3.75 Shakib Al Hasan 5 0 20 0 4.00 Rubel Hossain 10 0 46 4 4.60 1nb ........................................................................ Bangladesh 1st innings Tamim Iqbal c Akila Dananjaya b Dushmantha Chameera 3 Mohammad Mithun Run Out Thisara Perera 10 Sabbir Rahman c Asela Gunaratne b Dushmantha Chameera 2 Mushfiqur Rahim c Upul Tharanga b Akila Dananjaya 22 Mahmudullah c Upul Tharanga b Shehan Madushanka 76 Mehedi Hasan c&b Akila Dananjaya 5 Mohammad Saifuddin Run Out Asela Gunaratne 8 Mashrafe Mortaza c Kusal Mendis b Shehan Madushanka 5 Rubel Hossain b Shehan Madushanka 0 Mustafizur Rahman Not Out 0 Extras 1b 4lb 0nb 0pen 6w 11 Total (41.1 overs) 142 all out Fall of Wickets : 1-11 Iqbal, 2-17 Ali, 3-22 Rahman, 4-80 Rahim, 5-90 Miraz, 6-127 Saifuddin, 7-141 Mortaza, 8-141 Hossain, 9-142 Mahmudullah Did Not Bat : Al Hasan Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Suranga Lakmal 9 2 29 0 3.22 Dushmantha Chameera 8 1 17 2 2.12 1w Thisara Perera 7 0 31 0 4.43 Shehan Madushanka 6.1 1 26 3 4.22 2w Akila Dananjaya 9 0 30 2 3.33 2w Danushka Gunathilaka 2 1 4 0 2.00 1w ..................................... Umpire Chettithody Shamsuddin Umpire Sharfuddoula Saikat Video Bruce Oxenford Match Referee David Boon