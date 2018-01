Tri-Series in UAE 2018 Scoreboard

Jan 11 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the first day of match 1 between United Arab Emirates and Ireland on Thursday at Dubai, United Arab Emirates . Ireland win by 4 wickets United Arab Emirates 1st innings Ashfaq Ahmed c George Dockrell b Peter Chase 35 Rohan Mustafa c Niall O'Brien b Barry McCarthy 2 Ghulam Shabeer c Niall O'Brien b Kevin O'Brien 21 Rameez Shahzad c&b Boyd Rankin 75 Mohammad Usman c Peter Chase b George Dockrell 11 Mohammad Boota c Niall O'Brien b Peter Chase 37 Adnan Mufti c Peter Chase b Kevin O'Brien 15 Mohammad Naveed Not Out 7 Ahmed Raza c Niall O'Brien b Boyd Rankin 0 Zahoor Khan c Niall O'Brien b Barry McCarthy 0 Qadeer Ahmed Not Out 0 Extras 1b 8lb 0nb 0pen 10w 19 Total (50.0 overs) 222-9 Fall of Wickets : 1-15 Mustafa, 2-60 Ahmed, 3-66 Shabeer, 4-101 Usman, 5-175 Boota, 6-212 Mufti, 7-218 Shahzad, 8-219 Raza, 9-220 Khan Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Boyd Rankin 10 3 26 2 2.60 4w Barry McCarthy 10 1 47 2 4.70 Peter Chase 10 1 50 2 5.00 5w Kevin O'Brien 10 1 39 2 3.90 1w George Dockrell 10 0 51 1 5.10 .............................................................. Ireland 1st innings William Porterfield c Ghulam Shabeer b Zahoor Khan 28 Paul Stirling c Ahmed Raza b Mohammad Naveed 0 Andrew Balbirnie c Ghulam Shabeer b Mohammad Naveed 0 Ed Joyce Not Out 116 Niall O'Brien c Ghulam Shabeer b Rohan Mustafa 4 Kevin O'Brien lbw Ahmed Raza 9 Gary Wilson c Ghulam Shabeer b Ahmed Raza 53 George Dockrell Not Out 0 Extras 0b 4lb 4nb 0pen 8w 16 Total (49.2 overs) 226-6 Fall of Wickets : 1-3 Stirling, 2-5 Balbirnie, 3-46 Porterfield, 4-67 O'Brien, 5-91 O'Brien, 6-222 Wilson Did Not Bat : McCarthy, Rankin, Chase Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mohammad Naveed 9 1 45 2 5.00 4w 1nb Qadeer Ahmed 10 0 48 0 4.80 3nb Rohan Mustafa 10 2 32 1 3.20 Zahoor Khan 10 1 44 1 4.40 2w Ahmed Raza 10 0 49 2 4.90 2w Ashfaq Ahmed 0.2 0 4 0 12.00 ........................... Umpire Roland Black Umpire Nitin Menon Match Referee Manu Nayyar