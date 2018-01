Tri-Series in UAE 2018 Scoreboard

Jan 13 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the first day of match 2 between United Arab Emirates and Ireland on Saturday at Dubai, United Arab Emirates Ireland win by 67 runs Ireland 1st innings William Porterfield c Rohan Mustafa b Mohammad Naveed 139 Paul Stirling c&b Zahoor Khan 20 Andrew Balbirnie c Rohan Mustafa b Qadeer Ahmed 102 Kevin O'Brien c Rameez Shahzad b Rohan Mustafa 24 Niall O'Brien b Rohan Mustafa 4 Stuart Poynter Not Out 0 Extras 0b 4lb 4nb 0pen 4w 12 Total (50.0 overs) 301-5 Fall of Wickets : 1-44 Stirling, 2-245 McBrine, 3-289 Porterfield, 4-299 O'Brien, 5-301 O'Brien Did Not Bat : Wilson, McBrine, Dockrell, McCarthy, Chase Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mohammad Naveed 8 0 51 1 6.38 Qadeer Ahmed 10 0 75 1 7.50 1w 4nb Zahoor Khan 10 1 51 1 5.10 1w Ahmed Raza 10 0 44 0 4.40 1w Rohan Mustafa 10 0 65 2 6.50 1w Ashfaq Ahmed 2 0 11 0 5.50 ................................................................... United Arab Emirates 1st innings Ashfaq Ahmed c Niall O'Brien b Barry McCarthy 25 Rohan Mustafa c Niall O'Brien b Peter Chase 12 Ghulam Shabeer b Andy McBrine 18 Rameez Shahzad c Niall O'Brien b Andy McBrine 50 Mohammad Usman c William Porterfield b Kevin O'Brien 44 Mohammad Boota c&b Kevin O'Brien 20 Adnan Mufti c Niall O'Brien b Kevin O'Brien 17 Mohammad Naveed c Andy McBrine b Barry McCarthy 25 Ahmed Raza b George Dockrell 0 Zahoor Khan c Barry McCarthy b Kevin O'Brien 8 Qadeer Ahmed Not Out 0 Extras 0b 1lb 0nb 0pen 14w 15 Total (48.4 overs) 234 all out Fall of Wickets : 1-36 Ahmed, 2-40 Mustafa, 3-75 Shabeer, 4-143 Shahzad, 5-165 Usman, 6-199 Boota, 7-199 Mufti, 8-200 Raza, 9-211 Khan, 10-234 Naveed Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Kevin O'Brien 10 0 41 4 4.10 4w Barry McCarthy 9.4 0 49 2 5.07 1w Peter Chase 8 0 33 1 4.12 3w Andy McBrine 10 0 40 2 4.00 1w George Dockrell 9 0 52 1 5.78 4w Paul Stirling 2 0 18 0 9.00 ........................... Umpire Roland Black Umpire Nitin Menon Match Referee Manu Nayyar