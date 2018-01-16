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#Cricket News
January 16, 2018 / 12:21 PM / a day ago

Tri-Series in UAE 2018 Scoreboard

Reuters Staff

3 Min Read

Jan 16 (OPTA) - Scoreboard at close of play of match 3 between Scotland and Ireland on Tuesday at Dubai, United Arab Emirates

Ireland win by 6 wickets

 Scotland  1st innings
 George Munsey       c Andrew Balbirnie b Barry McCarthy            0
 Michael Jones       b Boyd Rankin                                 87
 Matthew Cross       c Gary Wilson b Boyd Rankin                   18
 Richard Berrington  Run Out Paul Stirling                          5
 Calum MacLeod       c (Sub) b George Dockrell                     33
 Safyaan Sharif      b Andy McBrine                                 0
 Craig Wallace       c Niall O'Brien b Boyd Rankin                 34
 Tom Sole            b Barry McCarthy                              20
 Mark Watt           Run Out (Sub)                                  8
 Alasdair Evans      Not Out                                        2
 Stu Whittingham     c Andrew Balbirnie b Kevin O'Brien             1
 Extras              0b 3lb 1nb 0pen 7w                            11
 Total               (49.2 overs)                         219 all out
Fall of Wickets : 1-2 Munsey, 2-45 Cross, 3-63 Berrington, 4-114 MacLeod, 5-115 Sharif, 6-176 Jones, 7-202 Wallace, 8-214 Watt, 9-216 Sole, 10-219 Whittingham

 Bowling           Ov  Md  Rn  Wk  Econ  Ex
 Barry McCarthy    10   0  42   2  4.20  7w
 Kevin O'Brien    9.2   2  53   1  5.68  1nb
 Boyd Rankin       10   0  49   3  4.90
 George Dockrell   10   0  39   1  3.90
 Andy McBrine      10   0  33   1  3.30

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 Ireland  1st innings
 William Porterfield  b Safyaan Sharif                      0
 Paul Stirling        c Stu Whittingham b Tom Sole         38
 Andrew Balbirnie     st Craig Wallace b Tom Sole          67
 Niall O'Brien        c Michael Jones b Safyaan Sharif     55
 Ed Joyce             Not Out                              31
 Kevin O'Brien        Not Out                              13
 Extras               0b 3lb 4nb 0pen 12w                  19
 Total                (34.5 overs)                      223-4
Fall of Wickets : 1-0 Porterfield, 2-104 Balbirnie, 3-128 Stirling, 4-201 O'Brien
Did Not Bat : Wilson, McBrine, Dockrell, McCarthy, Rankin

 Bowling           Ov  Md  Rn  Wk  Econ  Ex
 Safyaan Sharif     6   0  44   2  7.33  2w 3nb
 Alasdair Evans     6   0  38   0  6.33  1w
 Stu Whittingham  7.5   0  44   0  5.62  1nb
 Mark Watt          5   0  25   0  5.00
 Tom Sole           6   0  44   2  7.33  4w
 Calum MacLeod      4   0  25   0  6.25  1w

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 Umpire         Alex Dowdalls
 Umpire         Nitin Menon
 Match Referee  Manu Nayyar
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