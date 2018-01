Tri-Series in UAE 2018 Scoreboard

Jan 21 (OPTA) - Scoreboard at close of play of match 5 between United Arab Emirates and Scotland on Sunday at Dubai, United Arab Emirates Scotland win by 31 runs Scotland 1st innings Kyle Coetzer b Ahmed Raza 28 Michael Jones lbw Mohammad Naveed 15 Matthew Cross Not Out 107 Richard Berrington lbw Shaiman Anwar 8 Calum MacLeod c Ghulam Shabeer b Shaiman Anwar 5 George Munsey lbw Rohan Mustafa 45 Craig Wallace c Ghulam Shabeer b Shaiman Anwar 0 Safyaan Sharif c Rohan Mustafa b Mohammad Naveed 22 Mark Watt b Zahoor Khan 8 Alasdair Evans Not Out 4 Extras 2b 5lb 0nb 0pen 0w 7 Total (50.0 overs) 249-8 Fall of Wickets : 1-42 Coetzer, 2-44 Jones, 3-67 Berrington, 4-73 MacLeod, 5-132 Munsey, 6-133 Wallace, 7-187 Sharif, 8-208 Watt Did Not Bat : Whittingham Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mohammad Naveed 10 0 52 2 5.20 Zahoor Khan 10 0 73 1 7.30 Ahmed Raza 10 1 22 1 2.20 Rohan Mustafa 10 1 34 1 3.40 Shaiman Anwar 10 0 61 3 6.10 .................................................................... United Arab Emirates 1st innings Ashfaq Ahmed c George Munsey b Safyaan Sharif 2 Rohan Mustafa c Craig Wallace b Alasdair Evans 20 Ghulam Shabeer Run Out Safyaan Sharif 90 Rameez Shahzad lbw Mark Watt 12 Mohammad Usman c Craig Wallace b Stu Whittingham 17 Shaiman Anwar lbw Mark Watt 8 Adnan Mufti c Stu Whittingham b Richard Berrington 28 Mohammad Boota c Craig Wallace b Stu Whittingham 13 Ahmed Raza c&b Safyaan Sharif 5 Mohammad Naveed c Craig Wallace b Alasdair Evans 4 Zahoor Khan Not Out 0 Extras 0b 8lb 1nb 0pen 10w 19 Total (46.3 overs) 218 all out Fall of Wickets : 1-3 Ahmed, 2-73 Mustafa, 3-88 Shahzad, 4-142 Usman, 5-160 Shabeer, 6-165 Butt, 7-202 Boota, 8-211 Raza, 9-213 Mufti, 10-218 Naveed Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Safyaan Sharif 10 0 48 2 4.80 2w 1nb Stu Whittingham 9 2 35 2 3.89 5w Alasdair Evans 8.3 0 48 2 5.65 2w Calum MacLeod 7 0 31 0 4.43 Mark Watt 9 1 33 2 3.67 1w Richard Berrington 3 0 15 1 5.00 ........................... Umpire Roland Black Umpire Nitin Menon Match Referee Manu Nayyar