UPDATE 2-ICC Cricket World Cup Qualifier 2018 Scoreboard

Mar 8 (OPTA) - Scoreboard at close of play of match 12 between Afghanistan and Hong Kong on Thursday at Bulawayo, Zimbabwe Hong Kong win by 30 runs (DLS Method) Hong Kong 1st innings Nizakat Khan c Najibullah Zadran b Mujeeb Ur Rahman 28 Aizaz Khan b Mujeeb Ur Rahman 5 Ehsan Khan c Ihsanullah b Sharafuddin Ashraf 2 Babar Hayat c Najibullah Zadran b Mohammad Nabi 31 Anshy Rath lbw Mujeeb Ur Rahman 65 Scott McKechnie c Samiullah Shenwari b Shapoor Zadran 24 Shahid Wasif c Shapoor Zadran b Mohammad Nabi 21 Waqas Barkat Not Out 18 Tanwir Afzal c Najibullah Zadran b Mohammad Nabi 22 Ehsan Nawaz Not Out 1 Extras 4b 3lb 1nb 0pen 16w 24 Total (50.0 overs) 241-8 Fall of Wickets : 1-38 Khan, 2-41 Khan, 3-43 Khan, 4-93 Hayat, 5-160 McKechnie, 6-184 Rath, 7-209 Wasif, 8-235 Afzal Did Not Bat : Ahmed Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Dawlat Zadran 6 0 49 0 8.17 2w Mujeeb Ur Rahman 10 1 26 3 2.60 5w Sharafuddin Ashraf 7 0 34 1 4.86 1w Rashid Khan 10 1 39 0 3.90 1w Shapoor Zadran 8 0 38 1 4.75 1w Mohammad Nabi 9 1 48 3 5.33 1w 1nb ...................................................... Afghanistan 1st innings Javed Ahmadi lbw Tanwir Afzal 22 Ihsanullah c Anshy Rath b Ehsan Khan 20 Rahmat Shah b Ehsan Khan 11 Samiullah Shenwari b Ehsan Khan 9 Mohammad Nabi Run Out Ehsan Nawaz 38 Najibullah Zadran lbw Nadeem Ahmed 32 Sharafuddin Ashraf b Nadeem Ahmed 1 Rashid Khan c Tanwir Afzal b Ehsan Khan 14 Dawlat Zadran Not Out 40 Mujeeb Ur Rahman Run Out Nizakat Khan 1 Extras 0b 0lb 0nb 0pen 7w 7 Total (46.0 overs) 195-9 Fall of Wickets : 1-26 Ahmadi, 2-56 Zurmatai, 3-57 Janat, 4-73 Shenwari, 5-132 Zadran, 6-134 Ashraf, 7-142 Nabi, 8-169 Khan, 9-194 Ur Rahman Did Not Bat : Zadran Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Nadeem Ahmed 10 0 37 2 3.70 Ehsan Nawaz 9 1 57 0 6.33 Tanwir Afzal 10 1 37 1 3.70 2w Aizaz Khan 8 1 31 0 3.88 3w Ehsan Khan 9 0 33 4 3.67 2w ................................. Umpire Paul Wilson Umpire Gregory Brathwaite Match Referee David Jukes