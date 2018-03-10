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March 10, 2018 / 2:33 PM / a day ago

UPDATE 2-ICC Cricket World Cup Qualifier 2018 Scoreboard

Reuters Staff

3 Min Read

Mar 10 (OPTA) - Scoreboard at close of play of match 13 between West Indies and Ireland on Saturday at Harare, Zimbabwe

West Indies win by 52 runs

 West Indies  1st innings
 Chris Gayle        c Niall O'Brien b Tim Murtagh           14
 Evin Lewis         c Andy McBrine b Boyd Rankin             9
 Shimron Hetmyer    c Boyd Rankin b Andy McBrine            36
 Marlon Samuels     c Niall O'Brien b Tim Murtagh            2
 Shai Hope          c Niall O'Brien b Andy McBrine           7
 Jason Holder       c William Porterfield b Tim Murtagh     54
 Rovman Powell      c Gary Wilson b Tim Murtagh            101
 Carlos Brathwaite  Run Out Tim Murtagh                     11
 Ashley Nurse       Not Out                                 10
 Extras             0b 2lb 1nb 0pen 10w                     13
 Total              (50.0 overs)                         257-8
Fall of Wickets : 1-18 Lewis, 2-33 Gayle, 3-45 Samuels, 4-58 Hope, 5-83 Hetmyer, 6-169 Holder, 7-196 Brathwaite, 8-256 Powell
Did Not Bat : Roach, Williams

 Bowling          Ov  Md  Rn  Wk  Econ  Ex
 Andy McBrine     10   0  45   2  4.50  1w
 Tim Murtagh      10   2  41   4  4.10  1w
 Boyd Rankin      10   0  55   1  5.50  3w 1nb
 Kevin O'Brien     8   0  66   0  8.25  5w
 George Dockrell  10   0  38   0  3.80
 Paul Stirling     2   0  10   0  5.00

 ...................................................................
 Ireland  1st innings
 William Porterfield  c Evin Lewis b Jason Holder                  0
 Paul Stirling        b Kemar Roach                               18
 Andrew Balbirnie     c Shai Hope b Kemar Roach                    9
 Ed Joyce             c Carlos Brathwaite b Kemar Roach           63
 Niall O'Brien        c Evin Lewis b Kesrick Williams             34
 Kevin O'Brien        lbw Kemar Roach                             38
 Gary Wilson          c Ashley Nurse b Kesrick Williams           18
 George Dockrell      lbw Jason Holder                            14
 Andy McBrine         c Jason Holder b Kesrick Williams            6
 Boyd Rankin          c Jason Holder b Kesrick Williams            0
 Tim Murtagh          Not Out                                      1
 Extras               0b 1lb 0nb 0pen 3w                           4
 Total                (46.2 overs)                       205 all out
Fall of Wickets : 1-5 Porterfield, 2-25 Stirling, 3-32 Balbirnie, 4-96 O'Brien, 5-166 Joyce, 6-167 O'Brien, 7-198 Dockrell, 8-198 Wilson, 9-199 Rankin, 10-205 McBrine

 Bowling             Ov  Md  Rn  Wk  Econ  Ex
 Kemar Roach         10   3  27   4  2.70
 Jason Holder        10   0  49   2  4.90
 Ashley Nurse         7   0  29   0  4.14
 Carlos Brathwaite    8   0  36   0  4.50  2w
 Marlon Samuels       3   0  20   0  6.67
 Kesrick Williams   8.2   0  43   4  5.16  1w

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 Umpire         Michael Gough
 Umpire         Simon Fry
 Video          Shaun George
 Match Referee  Graeme Labrooy
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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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