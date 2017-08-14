FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
in a day
UPDATE 1-Cricket-Test Series Sri Lanka v India scoreboard
#NorthKorea
#Trump
#Brexit
#Economy
#Science
#Technology
#Sport
Sections
Featured
North Korea's Kim holds off on Guam missile plan; Seoul says will prevent war by all means
north korea
North Korea's Kim holds off on Guam missile plan; Seoul says will prevent war by all means
Modi urges India to reject violence in name of religion
India at 70
Modi urges India to reject violence in name of religion
270 bodies recovered from Sierra Leone mudslide - mayor
environment
270 bodies recovered from Sierra Leone mudslide - mayor
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Cricket News
August 14, 2017 / 6:45 AM / in a day

UPDATE 1-Cricket-Test Series Sri Lanka v India scoreboard

Reuters Staff

3 Min Read

    Aug 14 (Gracenote) - Scoreboard at close of play on the third day in the third and final Test between Sri Lanka and India on Monday in Pallekele, Sri Lanka 
India     1st innings 487 (S. Dhawan 119, H. Pandya 108, L. Rahul 85; L. Sandakan 5-132) 
Sri Lanka 1st innings 135 (K. Yadav 4-40)                                                
Sri Lanka 2nd innings (Overnight: 19-1) 
Dimuth Karunaratne                           c Rahane b R. Ashwin    16  
Upul Tharanga                                b U. Yadav              7   
Malinda Pushpakumara                         c Saha b Shami          1   
Kusal Mendis                                 lbw b Shami             12  
Dinesh Chandimal                             c Pujara b K. Yadav     36  
Angelo Mathews                               lbw b R. Ashwin         35  
Niroshan Dickwella                           c Rahane b U. Yadav     41  
Dilruwan Perera                              c H. Pandya b R. Ashwin 8   
Lakshan Sandakan                             c Saha b Shami          8   
Vishwa Fernando                              not out                 4   
Lahiru Kumara                                b R. Ashwin             10  
Extras                                       (b-2 nb-1)              3   
Total                                        (all out, 74.3 overs)   181 
Fall of wickets: 1-15 U. Tharanga,2-26 D. Karunaratne,3-34 M. Pushpakumara,4-39 K. Mendis,5-104 D. Chandimal,6-118 A. Mathews,7-138 D. Perera,8-166 L. Sandakan,9-168 N. Dickwella,10-181 L. Kumara
Bowling                                 
M. Shami                                     15 - 6 - 32 - 3(nb-1)       
R. Ashwin                                    28.3 - 6 - 68 - 4           
U. Yadav                                     13 - 5 - 21 - 2             
K. Yadav                                     17 - 4 - 56 - 1             
H. Pandya                                    1 - 0 - 2 - 0               
Referees                                
Umpire: Richard Illingworth                                              
Umpire: Rod Tucker                                                       
TV umpire: Bruce Oxenford                                                
Match referee: Richie Richardson                                         
Result: India won by an innings and 171 runs

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.