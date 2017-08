UPDATE 2-Cricket-Test Series Sri Lanka v Zimbabwe scoreboard

July 15 (Gracenote) - Scoreboard at stumps on the second day in the first and final Test between Sri Lanka and Zimbabwe on Saturday in Colombo, Sri Lanka Zimbabwe 1st innings (Overnight: 344-8) H. Masakadza c K. Mendis b Herath 19 R. Chakabva b Herath 12 T. Musakanda c Dickwella b Kumara 6 C. Ervine c D. Perera b Kumara 160 S. Williams c Gunaratne b D. Perera 22 S. Raza lbw b Herath 36 P. Moor c Kumara b Gunaratne 19 M. Waller b Herath 36 G. Cremer b Gunaratne 13 D. Tiripano c Karunaratne b Herath 27 C. Mpofu not out 0 Extras (nb-5 w-1) 6 Total (all out, 94.4 overs) 356 Fall of wickets: 1-23 R. Chakabva,2-38 H. Masakadza,3-38 T. Musakanda,4-70 S. Williams,5-154 S. Raza,6-195 P. Moor,7-260 M. Waller,8-282 G. Cremer,9-356 D. Tiripano,10-356 C. Ervine Bowling Suranga Lakmal 14 - 1 - 58 - 0 Lahiru Kumara 17.4 - 2 - 68 - 2(w-1) Rangana Herath 32 - 4 - 116 - 5 Dilruwan Perera 24 - 0 - 86 - 1(nb-1) Asela Gunaratne 7 - 0 - 28 - 2(nb-4) Sri Lanka 1st innings Dimuth Karunaratne c H. Masakadza b Tiripano 25 Upul Tharanga run out (Tiripano) 71 Kusal Mendis c Chakabva b Cremer 11 Dinesh Chandimal c Chakabva b Cremer 55 Angelo Mathews c H. Masakadza b Williams 41 Niroshan Dickwella b Cremer 6 Dilruwan Perera run out (Musakanda, M. Waller) 33 Asela Gunaratne not out 24 Rangana Herath not out 5 Extras (b-8 lb-10 nb-3 w-1) 22 Total (for 7 wickets, 83 overs) 293 Fall of wickets: 1-84 D. Karunaratne,2-107 K. Mendis,3-116 U. Tharanga,4-212 D. Chandimal,5-226 N. Dickwella,6-238 A. Mathews,7-274 D. Perera To bat: S. Lakmal, L. Kumara Bowling C. Mpofu 11 - 2 - 41 - 0(w-1) D. Tiripano 10 - 1 - 38 - 1 S. Raza 18 - 2 - 60 - 0 G. Cremer 30 - 3 - 100 - 3(nb-1) M. Waller 1 - 0 - 2 - 0 S. Williams 13 - 1 - 34 - 1(nb-2) Referees Umpire: Ian Gould Umpire: Nigel Llong TV umpire: Chettithody Shamshuddin Match referee: Chris Broad