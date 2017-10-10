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Cricket-Test Series Pakistan v Sri Lanka scoreboard
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#Cricket News
October 10, 2017 / 12:04 PM / in 9 days

Cricket-Test Series Pakistan v Sri Lanka scoreboard

Reuters Staff

3 Min Read

    Oct 10 (Gracenote) - Scoreboard at close of play on the fifth and final day in the second and final Test between Pakistan and Sri Lanka on Tuesday in Dubai, United Arab Emirates 
Sri Lanka 1st innings 482 (D. Karunaratne 196, D. Chandimal 62, D. Perera 58, N. Dickwella 52; Y. Shah 6-184) 
Pakistan  1st innings 262 (A. Ali 59, H. Sohail 56)                                                           
Sri Lanka 2nd innings 96  (W. Riaz 4-41)                                                                      
Pakistan 2nd innings (Overnight: 248-10; Target: 317 runs)
Shan Masood                   c Dickwella b D. Perera 21  
Sami Aslam                    c K. Mendis b Gamage    1   
Azhar Ali                     c K. Silva b Pradeep    17  
Haris Sohail                  c Dickwella b D. Perera 10  
Asad Shafiq                   c K. Mendis b Lakmal    112 
Babar Azam                    c K. Silva b D. Perera  0   
Sarfraz Ahmed                 c Pradeep b D. Perera   68  
Mohammad Amir                 lbw b D. Perera         4   
Yasir Shah                    st Dickwella b Herath   5   
Wahab Riaz                    c Chandimal b Herath    1   
Mohammad Abbas                not out                 3   
Extras                        (lb-1 nb-5)             6   
Total                         (all out, 90.2 overs)   248 
Fall of wickets: 1-5 S. Aslam,2-36 Az. Ali,3-49 H. Sohail,4-52 S. Masood,5-52 B. Azam,6-225 S. Ahmed,7-230 M. Amir,8-244 Y. Shah,9-244 A. Shafiq,10-248 W. Riaz
Bowling                  
Suranga Lakmal                14 - 4 - 35 - 1             
Lahiru Gamage                 16 - 5 - 29 - 1(nb-3)       
Rangana Herath                22.2 - 3 - 57 - 2           
Nuwan Pradeep                 11 - 3 - 21 - 1(nb-1)       
Dilruwan Perera               26 - 1 - 98 - 5             
Kusal Mendis                  1 - 0 - 7 - 0(nb-1)         
Referees                 
Umpire: Richard Kettleborough                             
Umpire: Sundaram Ravi                                     
TV umpire: Nigel Llong                                    
Match referee: Andy Pycroft                               
Result: Sri Lanka won by 68 runs

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