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UPDATE 1-Cricket-One Day International Pakistan v Sri Lanka scoreboard
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#Cricket News
October 18, 2017 / 3:13 PM / 3 days ago

UPDATE 1-Cricket-One Day International Pakistan v Sri Lanka scoreboard

Reuters Staff

4 Min Read

    Oct 18 (Gracenote) - Scoreboard at close of play in the third One Day International between Pakistan and Sri Lanka on Wednesday in Abu Dhabi, United Arab Emirates 
Sri Lanka Innings           
Niroshan Dickwella               b H. Ali                    18  
Upul Tharanga                    c Zaman b S. Khan           61  
Dinesh Chandimal                 lbw b S. Khan               19  
Chamara Kapugedera               c&b H. Ali              18  
Lahiru Thirimanne                c S. Ahmed b Hafeez         28  
Milinda Siriwardana              c Zaman b J. Khan           2   
Jeffrey Vandersay                c S. Ahmed b H. Ali         0   
Thisara Perera                   run out (Raees)             38  
Akila Dananjaya                  c S. Ahmed b H. Ali         1   
Dushmantha Chameera              c S. Ahmed b H. Ali         10  
Lahiru Gamage                    not out                     0   
Extras                           (b-1 lb-3 w-9)              13  
Total                            (all out, 48.2 overs)       208 
Fall of wickets: 1-59 N. Dickwella,2-102 D. Chandimal,3-112 U. Tharanga,4-137 C. Kapugedera,5-140 M. Siriwardana,6-141 J. Vandersay,7-162 L. Thirimanne,8-163 A. Dananjaya,9-205 D. Chameera,10-208 T. Perera
Bowling                     
Junaid Khan                      8 - 0 - 32 - 1                  
Rumman Raees                     7.2 - 0 - 52 - 0(w-4)           
Mohammad Hafeez                  8 - 0 - 39 - 1(w-1)             
Hasan Ali                        10 - 0 - 34 - 5(w-1)            
Faheem Ashraf                    5 - 0 - 10 - 0                  
Shadab Khan                      10 - 0 - 37 - 2(w-1)            
Pakistan Innings            
Imam-ul-Haq                      c Dickwella b T. Perera     100 
Fakhar Zaman                     st Dickwella b Vandersay    29  
Babar Azam                       b Gamage                    30  
Mohammad Hafeez                  not out                     34  
Shoaib Malik                     not out                     0   
Extras                           (b-4 lb-3 w-9)              16  
Total                            (for 3 wickets, 42.3 overs) 209 
Fall of wickets: 1-78 F. Zaman,2-144 B. Azam,3-203 Imam-ul-Haq
Did not bat: F. Ashraf, S. Ahmed, S. Khan, H. Ali, R. Raees, J. Khan
Bowling                     
Lahiru Gamage                    7 - 1 - 35 - 1(w-1)             
Dushmantha Chameera              10 - 0 - 33 - 0(w-3)            
Akila Dananjaya                  10 - 0 - 57 - 0(w-2)            
Jeffrey Vandersay                9.3 - 1 - 43 - 1(w-1)           
Milinda Siriwardana              2 - 0 - 12 - 0                  
Thisara Perera                   4 - 0 - 22 - 1(w-2)             
Referees                    
Umpire: Sundaram Ravi                                            
Umpire: Ahsan Raza                                               
TV umpire: Richard Kettleborough                                 
Match referee: Andy Pycroft                                      
Result: Pakistan won by 7 wickets

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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