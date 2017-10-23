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UPDATE 1-Cricket-One Day International Pakistan v Sri Lanka scoreboard
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#Cricket News
October 23, 2017 / 12:51 PM / 2 days ago

UPDATE 1-Cricket-One Day International Pakistan v Sri Lanka scoreboard

Reuters Staff

3 Min Read

    Oct 23 (Gracenote) - Scoreboard at close of play in the fifth and final One Day International between Pakistan and Sri Lanka on Monday in Sharjah, United Arab Emirates 
Sri Lanka Innings           
Upul Tharanga                    b U. khan                   8   
Sadeera Samarawickrama           b U. khan                   0   
Dinesh Chandimal                 c S. Ahmed b U. khan        0   
Lahiru Thirimanne                c S. Ahmed b H. Ali         19  
Niroshan Dickwella               lbw b U. khan               0   
Milinda Siriwardana              c Zaman b U. khan           6   
Seekkuge Prasanna                run out (S. Khan)           16  
Thisara Perera                   c Ashraf b S. Khan          25  
Jeffrey Vandersay                lbw b S. Khan               2   
Dushmantha Chameera              b H. Ali                    11  
Vishwa Fernando                  not out                     7   
Extras                           (lb-1 w-8)                  9   
Total                            (all out, 26.2 overs)       103 
Fall of wickets: 1-1 S. Samarawickrama,2-1 D. Chandimal,3-8 U. Tharanga,4-8 N. Dickwella,5-20 M. Siriwardana,6-49 L. Thirimanne,7-63 S. Prasanna,8-85 T. Perera,9-85 J. Vandersay,10-103 D. Chameera
Bowling                     
Usman Khan                       7 - 0 - 34 - 5(w-5)             
Faheem Ashraf                    4 - 0 - 12 - 0(w-1)             
Imad Wasim                       4 - 1 - 12 - 0(w-2)             
Hasan Ali                        5.2 - 0 - 19 - 2                
Shadab Khan                      5 - 1 - 24 - 2                  
Mohammad Hafeez                  1 - 0 - 1 - 0                   
Pakistan Innings            
Imam-ul-Haq                      not out                     45  
Fakhar Zaman                     c Dickwella b Vandersay     48  
Faheem Ashraf                    not out                     5   
Extras                           (lb-2 w-5)                  7   
Total                            (for 1 wickets, 20.2 overs) 105 
Fall of wickets: 1-84 F. Zaman
Did not bat: B. Azam, M. Hafeez, S. Malik, S. Ahmed, I. Wasim, S. Khan, H. Ali, U. Khan
Bowling                     
Dushmantha Chameera              4 - 1 - 13 - 0                  
Vishwa Fernando                  4 - 1 - 21 - 0                  
Jeffrey Vandersay                6.2 - 0 - 30 - 1(w-1)           
Thisara Perera                   2 - 0 - 18 - 0                  
Seekkuge Prasanna                4 - 0 - 21 - 0(w-4)             
Referees                    
Umpire: Sundaram Ravi                                            
Umpire: Ahsan Raza                                               
TV umpire: Richard Kettleborough                                 
Match referee: Andy Pycroft                                      
Result: Pakistan won by 9 wickets

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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