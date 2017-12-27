UPDATE 1-Cricket-Test Series South Africa v Zimbabwe scoreboard

Dec 27 (Gracenote) - Scoreboard at close of play on the second day in the first and final Test between South Africa and Zimbabwe on Wednesday in Port Elizabeth, South Africa South Africa 1st innings 309 for 9 decl (A. Markram 125, A. de Villiers 53) Zimbabwe 1st innings H. Masakadza lbw b M. Morkel 0 C. Chibhabha c Bavuma b M. Morkel 6 C. Ervine lbw b Philander 4 B. Taylor c de Villiers b M. Morkel 0 R. Burl b M. Morkel 16 K. Jarvis c de Villiers b Phehlukwayo 23 S. Raza c de Villiers b M. Morkel 0 P. Moor b Phehlukwayo 9 G. Cremer c de Villiers b Rabada 2 C. Mpofu c Bavuma b Rabada 0 B. Muzarabani not out 4 Extras (lb-2 nb-2) 4 Total (all out, 30.1 overs) 68 Fall of wickets: 1-0 H. Masakadza,2-11 C. Chibhabha,3-11 B. Taylor,4-14 C. Ervine,5-36 R. Burl,6-36 S. Raza,7-55 K. Jarvis,8-63 G. Cremer,9-63 P. Moor,10-68 C. Mpofu To bat: Bowling M. Morkel 11 - 5 - 21 - 5 V. Philander 10 - 4 - 21 - 1 K. Rabada 6.1 - 2 - 12 - 2(nb-2) A. Phehlukwayo 3 - 0 - 12 - 2 Zimbabwe 2nd innings C. Chibhabha c de Villiers b Rabada 15 H. Masakadza c de Villiers b Maharaj 13 C. Ervine lbw b Phehlukwayo 23 B. Taylor c Amla b Maharaj 16 R. Burl c de Villiers b Phehlukwayo 0 S. Raza c Phehlukwayo b Maharaj 5 P. Moor c de Villiers b Phehlukwayo 1 G. Cremer not out 18 K. Jarvis b Philander 5 C. Mpofu b Maharaj 0 B. Muzarabani b Maharaj 10 Extras (b-8 lb-7) 15 Total (all out, 42.3 overs) 121 Fall of wickets: 1-54 C. Chibhabha,2-75 B. Taylor,3-75 C. Ervine,4-80 S. Raza,5-80 R. Burl,6-87 P. Moor,7-91 H. Masakadza,8-98 K. Jarvis,9-103 C. Mpofu,10-121 B. Muzarabani Zimbabwe: Bowling M. Morkel 4 - 0 - 12 - 0 V. Philander 7 - 3 - 10 - 1 K. Maharaj 17.3 - 5 - 59 - 5 K. Rabada 7 - 3 - 12 - 1 A. Phehlukwayo 7 - 2 - 13 - 3 Referees Umpire: Richard Kettleborough Umpire: Paul Reiffel TV umpire: Michael Gough Match referee: Chris Broad Result: South Africa won by an innings and 120 runs