UPDATE 1-Cricket-Test Series Sri Lanka v India scoreboard

Aug 14 (Gracenote) - Scoreboard at close of play on the third day in the third and final Test between Sri Lanka and India on Monday in Pallekele, Sri Lanka India 1st innings 487 (S. Dhawan 119, H. Pandya 108, L. Rahul 85; L. Sandakan 5-132) Sri Lanka 1st innings 135 (K. Yadav 4-40) Sri Lanka 2nd innings (Overnight: 19-1) Dimuth Karunaratne c Rahane b R. Ashwin 16 Upul Tharanga b U. Yadav 7 Malinda Pushpakumara c Saha b Shami 1 Kusal Mendis lbw b Shami 12 Dinesh Chandimal c Pujara b K. Yadav 36 Angelo Mathews lbw b R. Ashwin 35 Niroshan Dickwella c Rahane b U. Yadav 41 Dilruwan Perera c H. Pandya b R. Ashwin 8 Lakshan Sandakan c Saha b Shami 8 Vishwa Fernando not out 4 Lahiru Kumara b R. Ashwin 10 Extras (b-2 nb-1) 3 Total (all out, 74.3 overs) 181 Fall of wickets: 1-15 U. Tharanga,2-26 D. Karunaratne,3-34 M. Pushpakumara,4-39 K. Mendis,5-104 D. Chandimal,6-118 A. Mathews,7-138 D. Perera,8-166 L. Sandakan,9-168 N. Dickwella,10-181 L. Kumara Bowling M. Shami 15 - 6 - 32 - 3(nb-1) R. Ashwin 28.3 - 6 - 68 - 4 U. Yadav 13 - 5 - 21 - 2 K. Yadav 17 - 4 - 56 - 1 H. Pandya 1 - 0 - 2 - 0 Referees Umpire: Richard Illingworth Umpire: Rod Tucker TV umpire: Bruce Oxenford Match referee: Richie Richardson Result: India won by an innings and 171 runs