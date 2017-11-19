UPDATE 2-Cricket-Test Series India v Sri Lanka scoreboard

Nov 19 (Gracenote) - Scoreboard at stumps on the fourth day in the first Test between India and Sri Lanka on Sunday in Kolkata, India India 1st innings 172 (C. Pujara 52; S. Lakmal 4-26) Sri Lanka 1st innings (Overnight: 165-4) Sadeera Samarawickrama c Saha b B. Kumar 23 Dimuth Karunaratne lbw b B. Kumar 8 Lahiru Thirimanne c Kohli b U. Yadav 51 Angelo Mathews c Rahul b U. Yadav 52 Dinesh Chandimal c Saha b Shami 28 Niroshan Dickwella c Kohli b Shami 35 Dasun Shanaka lbw b B. Kumar 0 Dilruwan Perera c Saha b Shami 5 Rangana Herath c Shami b B. Kumar 67 Suranga Lakmal b Shami 16 Lahiru Gamage not out 0 Extras (b-4 lb-4 w-1) 9 Total (all out, 83.4 overs) 294 Fall of wickets: 1-29 D. Karunaratne,2-34 S. Samarawickrama,3-133 L. Thirimanne,4-138 A. Mathews,5-200 N. Dickwella,6-201 D. Shanaka,7-201 D. Chandimal,8-244 D. Perera,9-290 R. Herath,10-294 S. Lakmal Bowling B. Kumar 27 - 5 - 88 - 4 M. Shami 26.3 - 5 - 100 - 4 U. Yadav 20 - 1 - 79 - 2(w-1) R. Ashwin 8 - 2 - 13 - 0 V. Kohli 1.1 - 0 - 5 - 0 R. Jadeja 1 - 0 - 1 - 0 India 2nd innings L. Rahul not out 73 S. Dhawan c Dickwella b Shanaka 94 C. Pujara not out 2 Extras (nb-1 w-1) 2 Total (for 1 wickets, 39.3 overs) 171 Fall of wickets: 1-166 S. Dhawan To bat: V. Kohli, A. Rahane, W. Saha, R. Ashwin, R. Jadeja, B. Kumar, M. Shami, U. Yadav Bowling Suranga Lakmal 8 - 0 - 29 - 0 Lahiru Gamage 9 - 0 - 47 - 0(nb-1) Dasun Shanaka 9.3 - 1 - 29 - 1(w-1) Dilruwan Perera 10 - 1 - 41 - 0 Rangana Herath 3 - 0 - 25 - 0 Referees Umpire: Richard Kettleborough Umpire: Nigel Llong TV umpire: Joel Wilson Match referee: David Boon