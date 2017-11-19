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UPDATE 2-Cricket-Test Series India v Sri Lanka scoreboard
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#Cricket News
November 19, 2017 / 6:17 AM / a day ago

UPDATE 2-Cricket-Test Series India v Sri Lanka scoreboard

Reuters Staff

3 Min Read

    Nov 19 (Gracenote) - Scoreboard at stumps on the fourth day in the first Test between India and Sri Lanka on Sunday in Kolkata, India 
India 1st innings 172 (C. Pujara 52; S. Lakmal 4-26) 
Sri Lanka 1st innings (Overnight: 165-4)
Sadeera Samarawickrama        c Saha b B. Kumar           23  
Dimuth Karunaratne            lbw b B. Kumar              8   
Lahiru Thirimanne             c Kohli b U. Yadav          51  
Angelo Mathews                c Rahul b U. Yadav          52  
Dinesh Chandimal              c Saha b Shami              28  
Niroshan Dickwella            c Kohli b Shami             35  
Dasun Shanaka                 lbw b B. Kumar              0   
Dilruwan Perera               c Saha b Shami              5   
Rangana Herath                c Shami b B. Kumar          67  
Suranga Lakmal                b Shami                     16  
Lahiru Gamage                 not out                     0   
Extras                        (b-4 lb-4 w-1)              9   
Total                         (all out, 83.4 overs)       294 
Fall of wickets: 1-29 D. Karunaratne,2-34 S. Samarawickrama,3-133 L. Thirimanne,4-138 A. Mathews,5-200 N. Dickwella,6-201 D. Shanaka,7-201 D. Chandimal,8-244 D. Perera,9-290 R. Herath,10-294 S. Lakmal
Bowling                  
B. Kumar                      27 - 5 - 88 - 4                 
M. Shami                      26.3 - 5 - 100 - 4              
U. Yadav                      20 - 1 - 79 - 2(w-1)            
R. Ashwin                     8 - 2 - 13 - 0                  
V. Kohli                      1.1 - 0 - 5 - 0                 
R. Jadeja                     1 - 0 - 1 - 0                   
India 2nd innings        
L. Rahul                      not out                     73  
S. Dhawan                     c Dickwella b Shanaka       94  
C. Pujara                     not out                     2   
Extras                        (nb-1 w-1)                  2   
Total                         (for 1 wickets, 39.3 overs) 171 
Fall of wickets: 1-166 S. Dhawan
To bat: V. Kohli, A. Rahane, W. Saha, R. Ashwin, R. Jadeja, B. Kumar, M. Shami, U. Yadav
Bowling                  
Suranga Lakmal                8 - 0 - 29 - 0                  
Lahiru Gamage                 9 - 0 - 47 - 0(nb-1)            
Dasun Shanaka                 9.3 - 1 - 29 - 1(w-1)           
Dilruwan Perera               10 - 1 - 41 - 0                 
Rangana Herath                3 - 0 - 25 - 0                  
Referees                 
Umpire: Richard Kettleborough                                 
Umpire: Nigel Llong                                           
TV umpire: Joel Wilson                                        
Match referee: David Boon

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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