UPDATE 2-Cricket-Test Series India v Sri Lanka scoreboard

Dec 5 (Gracenote) - Scoreboard at stumps on the fourth day in the third and final Test between India and Sri Lanka on Tuesday in Delhi, India India 1st innings 536 for 7 decl (V. Kohli 243, M. Vijay 155, R. Sharma 65; L. Sandakan 4-167) Sri Lanka 1st innings (Overnight: 356-9) Dimuth Karunaratne c Saha b Shami 0 Dilruwan Perera lbw b Jadeja 42 Dhananjaya de Silva lbw b I. Sharma 1 Angelo Mathews c Saha b R. Ashwin 111 Dinesh Chandimal c S. Dhawan b I. Sharma 164 Sadeera Samarawickrama c Saha b I. Sharma 33 Roshen Silva c S. Dhawan b R. Ashwin 0 Niroshan Dickwella b R. Ashwin 0 Suranga Lakmal c Saha b Shami 5 Lahiru Gamage lbw b Jadeja 1 Lakshan Sandakan not out 0 Extras (b-4 lb-5 nb-2 pen-5) 16 Total (all out, 135.3 overs) 373 Fall of wickets: 1-0 D. Karunaratne,2-14 D. de Silva,3-75 D. Perera,4-256 A. Mathews,5-317 S. Samarawickrama,6-318 R. Silva,7-322 N. Dickwella,8-331 S. Lakmal,9-343 L. Gamage,10-373 D. Chandimal Bowling M. Shami 26 - 6 - 85 - 2(nb-1) I. Sharma 29.3 - 7 - 98 - 3 R. Jadeja 45 - 13 - 86 - 2(nb-1) R. Ashwin 35 - 8 - 90 - 3 India 2nd innings M. Vijay c Dickwella b Lakmal 9 S. Dhawan st Dickwella b Sandakan 67 A. Rahane c Sandakan b D. Perera 10 C. Pujara c Mathews b D. de Silva 49 V. Kohli c Lakmal b Gamage 50 Ro. Sharma not out 50 R. Jadeja not out 4 Extras (b-1 lb-2 nb-3 w-1) 7 Total (for 5 wickets declared, 52.2 overs) 246 Fall of wickets: 1-10 M. Vijay,2-29 A. Rahane,3-106 C. Pujara,4-144 S. Dhawan,5-234 V. Kohli Did not bat: R. Ashwin, W. Saha, I. Sharma, M. Shami Bowling Suranga Lakmal 14 - 3 - 60 - 1(w-1) Lahiru Gamage 12.2 - 1 - 48 - 1(nb-3) Dilruwan Perera 11 - 0 - 54 - 1 Dhananjaya de Silva 5 - 0 - 31 - 1 Lakshan Sandakan 10 - 0 - 50 - 1 Sri Lanka 2nd innings (Target: 410 runs) Dimuth Karunaratne c Saha b Jadeja 13 Sadeera Samarawickrama c Rahane b Shami 5 Dhananjaya de Silva not out 13 Suranga Lakmal b Jadeja 0 Angelo Mathews not out 0 Extras 0 Total (for 3 wickets, 16 overs) 31 Fall of wickets: 1-14 S. Samarawickrama,2-31 D. Karunaratne,3-31 S. Lakmal To bat: D. Perera, D. Chandimal, R. Silva, N. Dickwella, L. Gamage, L. Sandakan Bowling I. Sharma 3 - 0 - 6 - 0 M. Shami 3 - 1 - 8 - 1 R. Ashwin 5 - 2 - 12 - 0 R. Jadeja 5 - 2 - 5 - 2 Referees Umpire: Nigel Llong Umpire: Joel Wilson TV umpire: Anil Chaudhary Match referee: David Boon