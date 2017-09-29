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UPDATE 2-Cricket-Test Series Pakistan v Sri Lanka scoreboard
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#Cricket News
September 29, 2017 / 9:08 AM / 19 days ago

UPDATE 2-Cricket-Test Series Pakistan v Sri Lanka scoreboard

Reuters Staff

3 Min Read

    Sept 29 (Gracenote) - Scoreboard at stumps on the second day in the first Test between Pakistan and Sri Lanka on Friday in Abu Dhabi, United Arab Emirates 
Sri Lanka 1st innings       
Dimuth Karunaratne               run out (Abbas, S. Ahmed) 93  
Kaushal Silva                    b H. Ali                  12  
Lahiru Thirimanne                lbw b Shah                0   
Kusal Mendis                     c S. Ahmed b Shah         10  
Dinesh Chandimal                 not out                   155 
Niroshan Dickwella               b H. Ali                  83  
Dilruwan Perera                  lbw b Sohail              33  
Rangana Herath                   c B. Azam b Shah          4   
Suranga Lakmal                   lbw b Abbas               7   
Lakshan Sandakan                 lbw b Abbas               8   
Nuwan Pradeep                    b Abbas                   0   
Extras                           (lb-11 nb-3)              14  
Total                            (all out, 154.5 overs)    419 
Fall of wickets: 1-34 K. Silva,2-35 L. Thirimanne,3-61 K. Mendis,4-161 D. Karunaratne,5-295 N. Dickwella,6-387 D. Perera,7-396 R. Herath,8-408 S. Lakmal,9-419 L. Sandakan,10-419 N. Pradeep
To bat:
Bowling                     
Mohammad Amir                    27 - 5 - 63 - 0               
Mohammad Abbas                   26.5 - 0 - 75 - 3(nb-2)       
Yasir Shah                       57 - 11 - 120 - 3             
Hasan Ali                        27 - 6 - 88 - 2(nb-1)         
Shan Masood                      1 - 1 - 0 - 0                 
Haris Sohail                     13 - 0 - 51 - 1               
Asad Shafiq                      3 - 0 - 11 - 0                
Pakistan 1st innings        
Shan Masood                      not out                   30  
Sami Aslam                       not out                   31  
Extras                           (lb-2 nb-1)               3   
Total                            (, 23 overs)              64  
Fall of wickets:
Pakistan: A. Ali, A. Shafiq, B. Azam, H. Sohail, S. Ahmed, M. Amir, Y. Shah, M. Abbas, H. Ali
Bowling                     
Suranga Lakmal                   4 - 0 - 12 - 0(nb-1)          
Nuwan Pradeep                    5 - 0 - 13 - 0                
Dilruwan Perera                  6 - 1 - 24 - 0                
Lakshan Sandakan                 5 - 1 - 5 - 0                 
Rangana Herath                   3 - 0 - 8 - 0                 
Referees                    
Umpire: Ian Gould                                              
Umpire: Nigel Llong                                            
TV umpire: Richard Kettleborough                               
Match referee: Andy Pycroft

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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