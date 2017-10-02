UPDATE 2-Cricket-Test Series Pakistan v Sri Lanka scoreboard

Oct 2 (Gracenote) - Scoreboard at close of play on the fifth and final day in the first Test between Pakistan and Sri Lanka on Monday in Abu Dhabi, United Arab Emirates Sri Lanka 1st innings 419 (D. Chandimal 155no, D. Karunaratne 93, N. Dickwella 83) Pakistan 1st innings 422 (A. Ali 85, H. Sohail 76, S. Masood 59, S. Aslam 51; R. Herath 5-93) Sri Lanka 2nd innings (Overnight: 69-4) Dimuth Karunaratne c Masood b Shah 10 Kaushal Silva lbw b Sohail 25 Lahiru Thirimanne c S. Ahmed b Shafiq 7 Kusal Mendis lbw b Abbas 18 Dinesh Chandimal c Shafiq b Shah 7 Suranga Lakmal c B. Azam b Abbas 13 Niroshan Dickwella not out 40 Dilruwan Perera lbw b Shah 6 Rangana Herath c Masood b Shah 0 Lakshan Sandakan c Amir b Shah 8 Nuwan Pradeep b H. Ali 0 Extras (lb-3 nb-1) 4 Total (all out, 66.5 overs) 138 Fall of wickets: 1-20 D. Karunaratne,2-33 L. Thirimanne,3-51 K. Silva,4-65 D. Chandimal,5-73 K. Mendis,6-86 S. Lakmal,7-101 D. Perera,8-101 R. Herath,9-135 L. Sandakan,10-138 N. Pradeep Bowling Mohammad Amir 12 - 4 - 27 - 0 Mohammad Abbas 12 - 3 - 22 - 2(nb-1) Yasir Shah 27 - 5 - 51 - 5 Hasan Ali 7.1 - 0 - 21 - 1 Asad Shafiq 3.4 - 0 - 7 - 1 Haris Sohail 5 - 2 - 7 - 1 Pakistan 2nd innings (Target: 136 runs) Shan Masood c K. Silva b D. Perera 7 Sami Aslam c Karunaratne b Herath 2 Azhar Ali c Dickwella b Lakmal 0 Asad Shafiq c Karunaratne b Herath 20 Babar Azam c Dickwella b D. Perera 3 Haris Sohail lbw b D. Perera 34 Sarfraz Ahmed st Dickwella b Herath 19 Hasan Ali b Herath 8 Mohammad Amir b Herath 9 Yasir Shah not out 6 Mohammad Abbas lbw b Herath 0 Extras (b-1 lb-4 nb-1) 6 Total (all out, 47.4 overs) 114 Fall of wickets: 1-4 S. Aslam,2-7 Az. Ali,3-16 S. Masood,4-32 B. Azam,5-36 A. Shafiq,6-78 S. Ahmed,7-98 H. Sohail,8-100 H. Ali,9-111 M. Amir,10-114 M. Abbas Pakistan: Bowling Suranga Lakmal 5 - 1 - 12 - 1 Rangana Herath 21.4 - 4 - 43 - 6 Dilruwan Perera 18 - 4 - 46 - 3(nb-1) Nuwan Pradeep 2 - 1 - 4 - 0 Lakshan Sandakan 1 - 0 - 4 - 0 Referees Umpire: Ian Gould Umpire: Nigel Llong TV umpire: Richard Kettleborough Match referee: Andy Pycroft Result: Sri Lanka won by 21 runs