UPDATE 2-Cricket-Test Series Pakistan v Sri Lanka scoreboard

Oct 8 (Gracenote) - Scoreboard at stumps on the third day in the second and final Test between Pakistan and Sri Lanka on Sunday in Dubai, United Arab Emirates Sri Lanka 1st innings 482 (D. Karunaratne 196, D. Chandimal 62, D. Perera 58, N. Dickwella 52; Y. Shah 6-184) Pakistan 1st innings (Overnight: 51-0) Shan Masood b Gamage 16 Sami Aslam lbw b D. Perera 39 Azhar Ali lbw b Herath 59 Asad Shafiq c K. Mendis b Lakmal 12 Babar Azam c Samarawickreme b Herath 8 Haris Sohail lbw b D. Perera 56 Sarfraz Ahmed c K. Mendis b D. Perera 14 Mohammad Amir lbw b Herath 7 Yasir Shah b Lakmal 24 Wahab Riaz c Samarawickreme b Gamage 16 Mohammad Abbas not out 1 Extras (b-4 lb-2 nb-4) 10 Total (all out, 90.3 overs) 262 Fall of wickets: 1-61 S. Masood,2-65 S. Aslam,3-92 A. Shafiq,4-109 B. Azam,5-180 Az. Ali,6-199 S. Ahmed,7-214 M. Amir,8-220 H. Sohail,9-250 W. Riaz,10-262 Y. Shah Bowling Suranga Lakmal 17.3 - 5 - 41 - 2 Nuwan Pradeep 9 - 2 - 21 - 0 Lahiru Gamage 15 - 2 - 38 - 2(nb-4) Dilruwan Perera 26 - 3 - 72 - 3 Rangana Herath 23 - 3 - 84 - 3 Sri Lanka 2nd innings Dimuth Karunaratne b Riaz 7 Kaushal Silva c S. Ahmed b Abbas 3 Sadheera Samarawickreme c S. Ahmed b Riaz 13 Kusal Mendis not out 8 Suranga Lakmal lbw b Shah 1 Dinesh Chandimal lbw b Riaz 0 Extras (lb-1 nb-1) 2 Total (for 5 wickets, 14.3 overs) 34 Fall of wickets: 1-3 K. Silva,2-22 D. Karunaratne,3-26 S. Samarawickreme,4-33 S. Lakmal,5-34 D. Chandimal To bat: N. Dickwella, D. Perera, R. Herath, L. Gamage, N. Pradeep Bowling Mohammad Abbas 4 - 2 - 6 - 1 Yasir Shah 7 - 2 - 17 - 1 Wahab Riaz 3.3 - 0 - 10 - 3(nb-1) Referees Umpire: Richard Kettleborough Umpire: Sundaram Ravi TV umpire: Nigel Llong Match referee: Andy Pycroft