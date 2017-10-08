FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
UPDATE 2-Cricket-Test Series Pakistan v Sri Lanka scoreboard
Sections
Featured
In blow to Britain, Goldman CEO to spend more time in Frankfurt
the road to brexit
In blow to Britain, Goldman CEO to spend more time in Frankfurt
Time to slay the free market-myth monster
commentary
Time to slay the free market-myth monster
In glyphosate review, World Health Organisation cancer agency edited out “non-carcinogenic” findings
reuters investigates
In glyphosate review, World Health Organisation cancer agency edited out “non-carcinogenic” findings
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Cricket News
October 8, 2017 / 5:05 PM / 11 days ago

UPDATE 2-Cricket-Test Series Pakistan v Sri Lanka scoreboard

Reuters Staff

3 Min Read

    Oct 8 (Gracenote) - Scoreboard at stumps on the third day in the second and final Test between Pakistan and Sri Lanka on Sunday in Dubai, United Arab Emirates 
Sri Lanka 1st innings 482 (D. Karunaratne 196, D. Chandimal 62, D. Perera 58, N. Dickwella 52; Y. Shah 6-184) 
Pakistan 1st innings (Overnight: 51-0)
Shan Masood                   b Gamage                    16  
Sami Aslam                    lbw b D. Perera             39  
Azhar Ali                     lbw b Herath                59  
Asad Shafiq                   c K. Mendis b Lakmal        12  
Babar Azam                    c Samarawickreme b Herath   8   
Haris Sohail                  lbw b D. Perera             56  
Sarfraz Ahmed                 c K. Mendis b D. Perera     14  
Mohammad Amir                 lbw b Herath                7   
Yasir Shah                    b Lakmal                    24  
Wahab Riaz                    c Samarawickreme b Gamage   16  
Mohammad Abbas                not out                     1   
Extras                        (b-4 lb-2 nb-4)             10  
Total                         (all out, 90.3 overs)       262 
Fall of wickets: 1-61 S. Masood,2-65 S. Aslam,3-92 A. Shafiq,4-109 B. Azam,5-180 Az. Ali,6-199 S. Ahmed,7-214 M. Amir,8-220 H. Sohail,9-250 W. Riaz,10-262 Y. Shah
Bowling                  
Suranga Lakmal                17.3 - 5 - 41 - 2               
Nuwan Pradeep                 9 - 2 - 21 - 0                  
Lahiru Gamage                 15 - 2 - 38 - 2(nb-4)           
Dilruwan Perera               26 - 3 - 72 - 3                 
Rangana Herath                23 - 3 - 84 - 3                 
Sri Lanka 2nd innings    
Dimuth Karunaratne            b Riaz                      7   
Kaushal Silva                 c S. Ahmed b Abbas          3   
Sadheera Samarawickreme       c S. Ahmed b Riaz           13  
Kusal Mendis                  not out                     8   
Suranga Lakmal                lbw b Shah                  1   
Dinesh Chandimal              lbw b Riaz                  0   
Extras                        (lb-1 nb-1)                 2   
Total                         (for 5 wickets, 14.3 overs) 34  
Fall of wickets: 1-3 K. Silva,2-22 D. Karunaratne,3-26 S. Samarawickreme,4-33 S. Lakmal,5-34 D. Chandimal
To bat: N. Dickwella, D. Perera, R. Herath, L. Gamage, N. Pradeep
Bowling                  
Mohammad Abbas                4 - 2 - 6 - 1                   
Yasir Shah                    7 - 2 - 17 - 1                  
Wahab Riaz                    3.3 - 0 - 10 - 3(nb-1)          
Referees                 
Umpire: Richard Kettleborough                                 
Umpire: Sundaram Ravi                                         
TV umpire: Nigel Llong                                        
Match referee: Andy Pycroft

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.