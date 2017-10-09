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UPDATE 2-Cricket-Test Series Pakistan v Sri Lanka scoreboard
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#Cricket News
October 9, 2017 / 12:42 PM / in 9 days

UPDATE 2-Cricket-Test Series Pakistan v Sri Lanka scoreboard

Reuters Staff

4 Min Read

    Oct 9 (Gracenote) - Scoreboard at stumps on the fourth day in the second and final Test between Pakistan and Sri Lanka on Monday in Dubai, United Arab Emirates 
Sri Lanka 1st innings 482 (D. Karunaratne 196, D. Chandimal 62, D. Perera 58, N. Dickwella 52; Y. Shah 6-184) 
Pakistan  1st innings 262 (A. Ali 59, H. Sohail 56)                                                           
Sri Lanka 2nd innings (Overnight: 34-5)
Dimuth Karunaratne            b Riaz                    7   
Kaushal Silva                 c S. Ahmed b Abbas        3   
Sadheera Samarawickreme       c S. Ahmed b Riaz         13  
Kusal Mendis                  c S. Ahmed b Sohail       29  
Suranga Lakmal                lbw b Shah                1   
Dinesh Chandimal              lbw b Riaz                0   
Niroshan Dickwella            c S. Ahmed b Riaz         21  
Dilruwan Perera               lbw b Shah                0   
Rangana Herath                c B. Azam b Sohail        17  
Lahiru Gamage                 not out                   1   
Nuwan Pradeep                 lbw b Sohail              0   
Extras                        (lb-1 nb-3)               4   
Total                         (all out, 26 overs)       96  
Fall of wickets: 1-3 K. Silva,2-22 D. Karunaratne,3-26 S. Samarawickreme,4-33 S. Lakmal,5-34 D. Chandimal,6-59 N. Dickwella,7-60 D. Perera,8-95 R. Herath,9-96 K. Mendis,10-96 N. Pradeep
Bowling                  
Mohammad Abbas                4 - 2 - 6 - 1                 
Yasir Shah                    12 - 2 - 47 - 2               
Wahab Riaz                    9 - 0 - 41 - 4(nb-3)          
Haris Sohail                  1 - 0 - 1 - 3                 
Pakistan 2nd innings (Target: 317 runs)
Shan Masood                   c Dickwella b D. Perera   21  
Sami Aslam                    c K. Mendis b Gamage      1   
Azhar Ali                     c K. Silva b Pradeep      17  
Haris Sohail                  c Dickwella b D. Perera   10  
Asad Shafiq                   not out                   86  
Babar Azam                    c K. Silva b D. Perera    0   
Sarfraz Ahmed                 not out                   57  
Extras                        (lb-1 nb-5)               6   
Total                         (for 5 wickets, 73 overs) 198 
Fall of wickets: 1-5 S. Aslam,2-36 Az. Ali,3-49 H. Sohail,4-52 S. Masood,5-52 B. Azam
To bat: M. Amir, Y. Shah, W. Riaz, M. Abbas
Bowling                  
Suranga Lakmal                11 - 4 - 28 - 0               
Lahiru Gamage                 13 - 4 - 27 - 1(nb-3)         
Rangana Herath                19 - 2 - 53 - 0               
Nuwan Pradeep                 8 - 3 - 6 - 1(nb-1)           
Dilruwan Perera               21 - 1 - 76 - 3               
Kusal Mendis                  1 - 0 - 7 - 0(nb-1)           
Referees                 
Umpire: Richard Kettleborough                               
Umpire: Sundaram Ravi                                       
TV umpire: Nigel Llong                                      
Match referee: Andy Pycroft

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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