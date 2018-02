India in South Africa 2018 Scoreboard

Feb 21 (OPTA) - Scoreboard at close of play of 2nd twenty20 between South Africa and India on Wednesday at Centurion, South Africa South Africa win by 6 wickets India 1st innings Shikhar Dhawan c Farhaan Behardien b JP Duminy 24 Rohit Sharma lbw Junior Dala 0 Suresh Raina lbw Andile Phehlukwayo 30 Virat Kohli c Heinrich Klaasen b Junior Dala 1 Manish Pandey Not Out 79 MS Dhoni Not Out 52 Extras 0b 1lb 0nb 0pen 1w 2 Total (20.0 overs) 188-4 Fall of Wickets : 1-0 Sharma, 2-44 Dhawan, 3-45 Kohli, 4-90 Raina Did Not Bat : Pandya, Kumar, Unadkat, Chahal, Thakur Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Chris Morris 4 1 42 0 10.50 Junior Dala 4 1 28 2 7.00 Dane Paterson 4 0 51 0 12.75 JP Duminy 2 0 13 1 6.50 1w Tabraiz Shamsi 2 0 23 0 11.50 Andile Phehlukwayo 2 0 15 1 7.50 JJ Smuts 2 0 15 0 7.50 .......................................................... South Africa 1st innings Reeza Hendricks c Hardik Pandya b Shardul Thakur 26 JJ Smuts c Suresh Raina b Jaydev Unadkat 2 JP Duminy Not Out 64 Heinrich Klaasen c MS Dhoni b Jaydev Unadkat 69 David Miller c Shardul Thakur b Hardik Pandya 5 Farhaan Behardien Not Out 16 Extras 0b 2lb 0nb 0pen 5w 7 Total (18.4 overs) 189-4 Fall of Wickets : 1-24 Smuts, 2-38 Hendricks, 3-131 Klaasen, 4-141 Miller Did Not Bat : Phehlukwayo, Morris, Paterson, Dala, Shamsi Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Bhuvneshwar Kumar 3 0 19 0 6.33 Shardul Thakur 4 0 31 1 7.75 1w Jaydev Unadkat 3.4 0 42 2 11.45 2w Hardik Pandya 4 0 31 1 7.75 1w Yuzvendra Chahal 4 0 64 0 16.00 1w ................................. Umpire Allahudien Paleker Umpire Bongani Jele Video Adrian Holdstock Match Referee Andrew Pycroft