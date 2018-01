Pakistan in New Zealand 2018 Scoreboard

Jan 22 (OPTA) - Scoreboard at close of play of 1st twenty20 between New Zealand and Pakistan on Monday at Wellington, New Zealand New Zealand win by 7 wickets Pakistan 1st innings Fakhar Zaman c Anaru Kitchen b Tim Southee 3 Umar Amin c Anaru Kitchen b Seth Rance 0 Mohammad Nawaz c Colin Munro b Tim Southee 7 Haris Sohail c Tom Bruce b Anaru Kitchen 9 Babar Azam c Tom Bruce b Colin Munro 41 Sarfraz Ahmed st Glenn Phillips b Mitchell Santner 9 Shadab Khan c Glenn Phillips b Mitchell Santner 0 Faheem Ashraf c Tom Bruce b Tim Southee 7 Hasan Ali c Tim Southee b Seth Rance 23 Mohammad Amir c Tim Southee b Seth Rance 3 Extras 0b 0lb 0nb 0pen 3w 3 Total (19.4 overs) 105 all out Fall of Wickets : 1-4 Zaman, 2-4 Amin, 3-15 Nawaz, 4-22 Sohail, 5-38 Ahmed, 6-38 Khan, 7-53 Ashraf, 8-83 Ali, 9-90 Amir, 10-105 Azam Did Not Bat : Khan Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Seth Rance 4 0 26 3 6.50 1w Tim Southee 4 0 13 3 3.25 1w Colin de Grandhomme 2 0 11 0 5.50 Anaru Kitchen 1 0 3 1 3.00 Ish Sodhi 4 0 25 0 6.25 1w Mitchell Santner 4 0 15 2 3.75 Colin Munro 0.4 0 12 1 18.00 ...................................................... New Zealand 1st innings Martin Guptill c Mohammad Nawaz b Rumman Raees 2 Colin Munro Not Out 49 Glenn Phillips b Rumman Raees 3 Tom Bruce c Fakhar Zaman b Shadab Khan 26 Ross Taylor Not Out 22 Extras 0b 1lb 0nb 0pen 3w 4 Total (15.5 overs) 106-3 Fall of Wickets : 1-3 Guptill, 2-8 Phillips, 3-57 Bruce Did Not Bat : Kitchen, de Grandhomme, Santner, Southee, Sodhi, Rance Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mohammad Amir 3 0 13 0 4.33 1w Rumman Raees 4 0 24 2 6.00 1w Shadab Khan 4 0 18 1 4.50 Hasan Ali 2.5 0 28 0 9.88 1w Faheem Ashraf 1 0 8 0 8.00 Mohammad Nawaz 1 0 14 0 14.00 ................................. Umpire Wayne Knights Umpire Christopher Brown Video Shaun Haig Match Referee Richard Richardson