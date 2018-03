Tri-Series in Sri Lanka 2018 Scoreboard

Mar 6 (OPTA) - Scoreboard at close of play of match 1 between Sri Lanka and India on Tuesday at Colombo, Sri Lanka Sri Lanka win by 5 wickets India 1st innings Rohit Sharma c Jeevan Mendis b Dushmantha Chameera 0 Shikhar Dhawan c Thisara Perera b Danushka Gunathilaka 90 Suresh Raina b Nuwan Pradeep 1 Manish Pandey c Danushka Gunathilaka b Jeevan Mendis 37 Rishabh Pant c Nuwan Pradeep b Dushmantha Chameera 23 Dinesh Karthik Not Out 13 Extras 1b 3lb 0nb 0pen 6w 10 Total (20.0 overs) 174-5 Fall of Wickets : 1-1 Sharma, 2-9 Raina, 3-104 Pandey, 4-153 Dhawan, 5-174 Pant Did Not Bat : Sundar, Shankar, Thakur, Unadkat, Chahal Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Dushmantha Chameera 4 0 33 2 8.25 1w Nuwan Pradeep 3 0 38 1 12.67 2w Akila Dananjaya 4 0 37 0 9.25 1w Thisara Perera 3 0 25 0 8.33 Jeevan Mendis 3 0 21 1 7.00 1w Danushka Gunathilaka 3 0 16 1 5.33 .................................................................. Sri Lanka 1st innings Danushka Gunathilaka c Rishabh Pant b Jaydev Unadkat 19 Kusal Mendis c Shikhar Dhawan b Washington Sundar 11 Kusal Perera st Dinesh Karthik b Washington Sundar 66 Dinesh Chandimal b Yuzvendra Chahal 14 Upul Tharanga b Yuzvendra Chahal 17 Dasun Shanaka Not Out 15 Thisara Perera Not Out 22 Extras 0b 4lb 1nb 0pen 6w 11 Total (18.3 overs) 175-5 Fall of Wickets : 1-12 Mendis, 2-70 Gunathilaka, 3-98 Chandimal, 4-127 Perera, 5-136 Tharanga Did Not Bat : Mendis, Perera, Chameera, Fernando Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jaydev Unadkat 3 0 35 1 11.67 2w Washington Sundar 4 0 28 2 7.00 1w Shardul Thakur 3.3 0 42 0 12.00 1w 1nb Yuzvendra Chahal 4 0 37 2 9.25 1w Vijay Shankar 2 0 15 0 7.50 1w Suresh Raina 2 0 14 0 7.00 ................................ Umpire Raja Wimalasiri Umpire Ranmore Martinesz Video Lyndon Hannibal Match Referee Brian Broad