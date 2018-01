UPDATE 2-India in South Africa 2018 Scoreboard

Jan 13 (OPTA) - Scoreboard at stumps on the second dayof 2nd test between South Africa and India on Sunday at Centurion, South Africa India trail South Africa by 152 runs with 5 wickets remaining South Africa 1st innings Dean Elgar c Murali Vijay b Ravichandran Ashwin 31 Aiden Markram c Parthiv Patel b Ravichandran Ashwin 94 Hashim Amla Run Out Hardik Pandya 82 AB de Villiers b Ishant Sharma 20 Faf du Plessis b Ishant Sharma 63 Quinton de Kock c Virat Kohli b Ravichandran Ashwin 0 Vernon Philander Run Out Parthiv Patel 0 Keshav Maharaj c Parthiv Patel b Mohammed Shami 18 Kagiso Rabada c Hardik Pandya b Ishant Sharma 11 Morne Morkel c Murali Vijay b Ravichandran Ashwin 6 Lungi Ngidi Not Out 1 Extras 0b 8lb 1nb 0pen 0w 9 Total (113.5 overs) 335 all out Fall of Wickets : 1-85 Elgar, 2-148 Markram, 3-199 de Villiers, 4-246 Amla, 5-250 de Kock, 6-251 Philander, 7-282 Maharaj, 8-324 Rabada, 9-333 du Plessis, 10-335 Morkel Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jasprit Bumrah 22 6 60 0 2.73 1nb Mohammed Shami 15 2 58 1 3.87 Ishant Sharma 22 4 46 3 2.09 Hardik Pandya 16 4 50 0 3.12 Ravichandran Ashwin 38.5 10 113 4 2.91 ............................................................ India 1st innings Murali Vijay c Quinton de Kock b Keshav Maharaj 46 Lokesh Rahul c&b Morne Morkel 10 Cheteshwar Pujara Run Out Lungi Ngidi 0 Virat Kohli Not Out 85 Rohit Sharma lbw Kagiso Rabada 10 Parthiv Patel c Quinton de Kock b Lungi Ngidi 19 Hardik Pandya Not Out 11 Extras 0b 1lb 0nb 0pen 1w 2 Total (61.0 overs) 183-5 Fall of Wickets : 1-28 Rahul, 2-28 Pujara, 3-107 Vijay, 4-132 Sharma, 5-164 Patel To Bat : Ashwin, Shami, Bumrah, Sharma Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Keshav Maharaj 16 1 53 1 3.31 Morne Morkel 15 3 47 1 3.13 Vernon Philander 9 3 23 0 2.56 Kagiso Rabada 12 0 33 1 2.75 Lungi Ngidi 9 2 26 1 2.89 1w .................................... Umpire Michael Gough Umpire Paul Reiffel Video Richard Kettleborough Match Referee Brian Broad