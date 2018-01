UPDATE 3-India in South Africa 2018 Scoreboard

Scoreboard at close of play on the fourth day of 1st test between South Africa and India on Monday at Cape Town, South Africa . South Africa win by 72 runs South Africa 1st innings Dean Elgar c Wriddhiman Saha b Bhuvneshwar Kumar 0 Aiden Markram lbw Bhuvneshwar Kumar 5 Hashim Amla c Wriddhiman Saha b Bhuvneshwar Kumar 3 AB de Villiers b Jasprit Bumrah 65 Faf du Plessis c Wriddhiman Saha b Hardik Pandya 62 Quinton de Kock c Wriddhiman Saha b Bhuvneshwar Kumar 43 Vernon Philander b Mohammed Shami 23 Keshav Maharaj Run Out Ravichandran Ashwin 35 Kagiso Rabada c Wriddhiman Saha b Ravichandran Ashwin 26 Dale Steyn Not Out 16 Morne Morkel lbw Ravichandran Ashwin 2 Extras 2b 3lb 1nb 0pen 0w 6 Total (73.1 overs) 286 all out Fall of Wickets : 1-0 Elgar, 2-7 Markram, 3-12 Amla, 4-126 de Villiers, 5-142 du Plessis, 6-202 de Kock, 7-221 Philander, 8-258 Maharaj, 9-280 Rabada, 10-286 Morkel Bowling Ov Md Rn Wk Ex Bhuvneshwar Kumar 19 4 87 4 Mohammed Shami 16 6 47 1 Jasprit Bumrah 19 1 73 1 1nb Hardik Pandya 12 1 53 1 Ravichandran Ashwin 7 1 21 2 ...................................................................... India 1st innings Murali Vijay c Dean Elgar b Vernon Philander 1 Shikhar Dhawan c&b Dale Steyn 16 Cheteshwar Pujara c Faf du Plessis b Vernon Philander 26 Virat Kohli c Quinton de Kock b Morne Morkel 5 Rohit Sharma lbw Kagiso Rabada 11 Ravichandran Ashwin c Quinton de Kock b Vernon Philander 12 Hardik Pandya c Quinton de Kock b Kagiso Rabada 93 Wriddhiman Saha lbw Dale Steyn 0 Bhuvneshwar Kumar c Quinton de Kock b Morne Morkel 25 Mohammed Shami Not Out 4 Jasprit Bumrah c Dean Elgar b Kagiso Rabada 2 Extras 1b 13lb 0nb 0pen 0w 14 Total (73.4 overs) 209 all out Fall of Wickets : 1-16 Vijay, 2-18 Dhawan, 3-27 Kohli, 4-57 Sharma, 5-76 Pujara, 6-81 Ashwin, 7-92 Saha, 8-191 Kumar, 9-199 Pandya, 10-209 Bumrah Bowling Ov Md Rn Wk Ex Vernon Philander 14 8 33 3 Dale Steyn 17 6 51 2 Morne Morkel 19 6 57 2 Kagiso Rabada 16 4 34 3 Keshav Maharaj 6 0 20 0 .................................................................... South Africa 2nd innings Aiden Markram c Bhuvneshwar Kumar b Hardik Pandya 34 Dean Elgar c Wriddhiman Saha b Hardik Pandya 25 Kagiso Rabada c Virat Kohli b Mohammed Shami 5 Hashim Amla c Rohit Sharma b Mohammed Shami 4 AB de Villiers c Bhuvneshwar Kumar b Jasprit Bumrah 35 Faf du Plessis c Wriddhiman Saha b Jasprit Bumrah 0 Quinton de Kock c Wriddhiman Saha b Jasprit Bumrah 8 Vernon Philander lbw Mohammed Shami 0 Keshav Maharaj c Wriddhiman Saha b Bhuvneshwar Kumar 15 Morne Morkel c Wriddhiman Saha b Bhuvneshwar Kumar 2 Dale Steyn Not Out 0 Extras 0b 0lb 0nb 0pen 2w 2 Total (41.2 overs) 130 all out Fall of Wickets : 1-52 Markram, 2-59 Elgar, 3-66 Amla, 4-73 Rabada, 5-82 du Plessis, 6-92 de Kock, 7-95 Philander, 8-122 Maharaj, 9-130 Morkel, 10-130 de Villiers Bowling Ov Md Rn Wk Ex Bhuvneshwar Kumar 11 5 33 2 2w Jasprit Bumrah 11 1 39 3 Mohammed Shami 12 3 28 3 Hardik Pandya 6 0 27 2 Ravichandran Ashwin 1 0 3 0 ...................................................................... India 2nd innings Murali Vijay c AB de Villiers b Vernon Philander 13 Shikhar Dhawan c (Sub) b Morne Morkel 16 Cheteshwar Pujara c Quinton de Kock b Morne Morkel 4 Virat Kohli lbw Vernon Philander 28 Rohit Sharma b Vernon Philander 10 Wriddhiman Saha lbw Kagiso Rabada 8 Hardik Pandya c AB de Villiers b Kagiso Rabada 1 Ravichandran Ashwin c Quinton de Kock b Vernon Philander 37 Bhuvneshwar Kumar Not Out 13 Mohammed Shami c Faf du Plessis b Vernon Philander 4 Jasprit Bumrah c Faf du Plessis b Vernon Philander 0 Extras 0b 1lb 0nb 0pen 0w 1 Total (42.4 overs) 135 all out Fall of Wickets : 1-30 Dhawan, 2-30 Vijay, 3-39 Pujara, 4-71 Kohli, 5-76 Sharma, 6-77 Pandya, 7-82 Saha, 8-131 Ashwin, 9-135 Shami, 10-135 Bumrah Bowling Ov Md Rn Wk Ex Vernon Philander 15 4 42 6 Morne Morkel 11 1 39 2 Kagiso Rabada 12 2 41 2 Keshav Maharaj 4 1 12 0 .................................... Umpire Michael Gough Umpire Richard Kettleborough Video Paul Reiffel Match Referee Brian Broad