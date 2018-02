UPDATE 4-Sri Lanka in Bangladesh 2018 Scoreboard

Jan 31 (OPTA) - Scoreboard at stumps on the fourth day of 1st test between Bangladesh and Sri Lanka on Saturday at Chittagong, Bangladesh Bangladesh trail Sri Lanka by 119 runs with 7 wickets remaining Bangladesh 1st innings Tamim Iqbal b Dilruwan Perera 52 Imrul Kayes lbw Lakshan Sandakan 40 Mominul Haque c Kusal Mendis b Rangana Herath 176 Mushfiqur Rahim c Niroshan Dickwella b Suranga Lakmal 92 Liton Das b Suranga Lakmal 0 Mahmudullah Not Out 83 Mosaddek Hossain c Lakshan Sandakan b Rangana Herath 8 Mehedi Hasan Run Out Lahiru Kumara 20 Sunzamul Islam st Niroshan Dickwella b Lakshan Sandakan 24 Taijul Islam b Rangana Herath 1 Mustafizur Rahman c Niroshan Dickwella b Suranga Lakmal 8 Extras 0b 0lb 4nb 0pen 5w 9 Total (129.5 overs) 513 all out Fall of Wickets : 1-72 Iqbal, 2-120 Kayes, 3-356 Rahim, 4-356 Das, 5-376 Haque, 6-390 Saikat, 7-417 Miraz, 8-475 Islam, 9-478 Islam, 10-513 Rahman Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Suranga Lakmal 23.5 4 68 3 2.85 1w 2nb Lahiru Kumara 15 1 79 0 5.27 1w Dilruwan Perera 27 4 112 1 4.15 2nb Rangana Herath 37 2 150 3 4.05 Lakshan Sandakan 22 1 92 2 4.18 3w Dhananjaya de Silva 5 0 12 0 2.40 ............................................................... Sri Lanka 1st innings Dimuth Karunaratne c Imrul Kayes b Mehedi Hasan 0 Kusal Mendis c Mushfiqur Rahim b Taijul Islam 196 Dhananjaya de Silva c Liton Das b Mustafizur Rahman 173 Roshen Silva c Liton Das b Mehedi Hasan 109 Dinesh Chandimal b Taijul Islam 87 Niroshan Dickwella c Liton Das b Mehedi Hasan 62 Dilruwan Perera lbw Sunzamul Islam 32 Rangana Herath lbw Taijul Islam 24 Suranga Lakmal b Taijul Islam 9 Lahiru Kumara Not Out 2 Extras 11b 6lb 0nb 0pen 2w 19 Total (199.3 overs) 713 decl Fall of Wickets : 1-0 Karunaratne, 2-308 de Silva, 3-415 Mendis, 4-550 Silva, 5-613 Chandimal, 6-663 Dickwella, 7-687 Perera, 8-706 Lakmal, 9-713 Herath Did Not Bat : Sandakan Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Mustafizur Rahman 32 6 113 1 3.53 2w Sunzamul Islam 45 2 153 1 3.40 Mehedi Hasan 49 4 174 3 3.55 Taijul Islam 67.3 13 219 4 3.24 Mosaddek Hossain 3 0 24 0 8.00 Mominul Haque 2 0 6 0 3.00 Mahmudullah 1 0 7 0 7.00 .............................................................. Bangladesh 2nd innings Tamim Iqbal c Niroshan Dickwella b Lakshan Sandakan 41 Imrul Kayes c Dinesh Chandimal b Dilruwan Perera 19 Mominul Haque Not Out 18 Mushfiqur Rahim c Kusal Mendis b Rangana Herath 2 Extras 0b 0lb 1nb 0pen 0w 1 Total (26.5 overs) 81-3 Fall of Wickets : 1-52 Kayes, 2-76 Iqbal, 3-81 Rahim To Bat : Das, Mahmudullah, Saikat, Miraz, Islam, Islam, Rahman Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Rangana Herath 6.5 0 22 1 3.22 Suranga Lakmal 4 0 16 0 4.00 1nb Dhananjaya de Silva 6 0 20 0 3.33 Dilruwan Perera 7 1 20 1 2.86 Lakshan Sandakan 3 1 3 1 1.00 ............................. Umpire Rodney Tucker Umpire Marais Erasmus Video Joel Wilson Match Referee David Boon