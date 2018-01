UPDATE 5-India in South Africa 2018 Scoreboard

Jan 13 (OPTA) - Scoreboard at close of play on the fifth day of 2nd test between South Africa and India on Wednesday at Centurion, South Africa South Africa win by 135 runs South Africa 1st innings Dean Elgar c Murali Vijay b Ravichandran Ashwin 31 Aiden Markram c Parthiv Patel b Ravichandran Ashwin 94 Hashim Amla Run Out Hardik Pandya 82 AB de Villiers b Ishant Sharma 20 Faf du Plessis b Ishant Sharma 63 Quinton de Kock c Virat Kohli b Ravichandran Ashwin 0 Vernon Philander Run Out Parthiv Patel 0 Keshav Maharaj c Parthiv Patel b Mohammed Shami 18 Kagiso Rabada c Hardik Pandya b Ishant Sharma 11 Morne Morkel c Murali Vijay b Ravichandran Ashwin 6 Lungi Ngidi Not Out 1 Extras 0b 8lb 1nb 0pen 0w 9 Total (113.5 overs) 335 all out Fall of Wickets : 1-85 Elgar, 2-148 Markram, 3-199 de Villiers, 4-246 Amla, 5-250 de Kock, 6-251 Philander, 7-282 Maharaj, 8-324 Rabada, 9-333 du Plessis, 10-335 Morkel Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Jasprit Bumrah 22 6 60 0 2.73 1nb Mohammed Shami 15 2 58 1 3.87 Ishant Sharma 22 4 46 3 2.09 Hardik Pandya 16 4 50 0 3.12 Ravichandran Ashwin 38.5 10 113 4 2.91 ..................................................................... India 1st innings Murali Vijay c Quinton de Kock b Keshav Maharaj 46 Lokesh Rahul c&b Morne Morkel 10 Cheteshwar Pujara Run Out Lungi Ngidi 0 Virat Kohli c AB de Villiers b Morne Morkel 153 Rohit Sharma lbw Kagiso Rabada 10 Parthiv Patel c Quinton de Kock b Lungi Ngidi 19 Hardik Pandya Run Out Vernon Philander 15 Ravichandran Ashwin c Faf du Plessis b Vernon Philander 38 Mohammed Shami c Hashim Amla b Morne Morkel 1 Ishant Sharma c Aiden Markram b Morne Morkel 3 Jasprit Bumrah Not Out 0 Extras 8b 1lb 1nb 0pen 2w 12 Total (92.1 overs) 307 all out Fall of Wickets : 1-28 Rahul, 2-28 Pujara, 3-107 Vijay, 4-132 Sharma, 5-164 Patel, 6-209 Pandya, 7-280 Ashwin, 8-281 Shami, 9-306 Sharma, 10-307 Kohli Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Keshav Maharaj 20 1 67 1 3.35 Morne Morkel 22.1 5 60 4 2.71 1w 1nb Vernon Philander 16 3 46 1 2.88 Kagiso Rabada 20 1 74 1 3.70 Lungi Ngidi 14 2 51 1 3.64 1w ................................................................... South Africa 2nd innings Aiden Markram lbw Jasprit Bumrah 1 Dean Elgar c Lokesh Rahul b Mohammed Shami 61 Hashim Amla lbw Jasprit Bumrah 1 AB de Villiers c Parthiv Patel b Mohammed Shami 80 Faf du Plessis c&b Jasprit Bumrah 48 Quinton de Kock c Parthiv Patel b Mohammed Shami 12 Vernon Philander c Murali Vijay b Ishant Sharma 26 Keshav Maharaj c Parthiv Patel b Ishant Sharma 6 Kagiso Rabada c Virat Kohli b Mohammed Shami 4 Morne Morkel Not Out 10 Lungi Ngidi c Murali Vijay b Ravichandran Ashwin 1 Extras 2b 5lb 0nb 0pen 1w 8 Total (91.3 overs) 258 all out Fall of Wickets : 1-1 Markram, 2-3 Amla, 3-144 de Villiers, 4-151 Elgar, 5-163 de Kock, 6-209 Philander, 7-215 Maharaj, 8-245 Rabada, 9-245 du Plessis, 10-258 Ngidi Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Ravichandran Ashwin 29.3 6 78 1 2.64 Jasprit Bumrah 20 3 70 3 3.50 1w Ishant Sharma 17 3 40 2 2.35 Mohammed Shami 16 3 49 4 3.06 Hardik Pandya 9 1 14 0 1.56 .................................................................. India 2nd innings Murali Vijay b Kagiso Rabada 9 Lokesh Rahul c Keshav Maharaj b Lungi Ngidi 4 Cheteshwar Pujara Run Out AB de Villiers 19 Virat Kohli lbw Lungi Ngidi 5 Parthiv Patel c Morne Morkel b Kagiso Rabada 19 Rohit Sharma c AB de Villiers b Kagiso Rabada 47 Hardik Pandya c Quinton de Kock b Lungi Ngidi 6 Ravichandran Ashwin c Quinton de Kock b Lungi Ngidi 3 Mohammed Shami c Morne Morkel b Lungi Ngidi 28 Ishant Sharma Not Out 4 Jasprit Bumrah c Vernon Philander b Lungi Ngidi 2 Extras 4b 0lb 0nb 0pen 1w 5 Total (50.2 overs) 151 all out Fall of Wickets : 1-11 Vijay, 2-16 Rahul, 3-26 Kohli, 4-49 Pujara, 5-65 Patel, 6-83 Pandya, 7-87 Ashwin, 8-141 Sharma, 9-145 Shami, 10-151 Bumrah Bowling Ov Md Rn Wk Econ Ex Vernon Philander 10 3 25 0 2.50 Kagiso Rabada 14 3 47 3 3.36 Lungi Ngidi 12.2 3 39 6 3.16 Morne Morkel 8 3 10 0 1.25 1w Keshav Maharaj 6 1 26 0 4.33 .................................... Umpire Michael Gough Umpire Paul Reiffel Video Richard Kettleborough Match Referee Brian Broad