FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Eaton wins dismissal of shareholder lawsuit alleging securities fraud--US judge
Sections
Featured
UK retail sales growth weakest in four years as inflation bites
economy
UK retail sales growth weakest in four years as inflation bites
Thirty years ago this week, Wall Street slid into the abyss
Markets
Thirty years ago this week, Wall Street slid into the abyss
Warning of 'Minsky moment' as China's economy powers ahead
china's party congress
Warning of 'Minsky moment' as China's economy powers ahead
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
September 20, 2017 / 7:37 PM / in a month

BRIEF-Eaton wins dismissal of shareholder lawsuit alleging securities fraud--US judge

Reuters Staff

1 Min Read

Sept 20 (Reuters) - Eaton corp wins dismissal of shareholder lawsuit accusing company of securities fraud -- u.s. Judge INVESTORS CLAIMED THAT EATON MISLED THEM ABOUT A PLANNED STRATEGIC SHIFT AWAY FROM ITS TRADITIONAL VEHICLE AND AUTOMOTIVE BUSINESS KOELTL SAYS INVESTORS FAILED TO SHOW EATON HAD A DUTY TO DISCLOSE HYPOTHETICAL TAX CONSEQUENCES OF A SPINOFF OF ITS AUTOMOTIVE BUSINESS, WHICH NEVER TOOK PLACE U.S. DISTRICT JUDGE JOHN KOELTL IN MANHATTAN DISMISSES CLAIMS BROUGHT ON BEHALF OF INVESTORS IN EATON STOCK, OPTIONS FROM MAY 2012 TO JUNE 2014 KOELTL SAYS THE INVESTORS BROUGHT MANY OF THEIR CLAIMS TOO LATE KOELTL SAYS INVESTORS FAILED TO SHOW EATON AND TOP EXECUTIVES INTENDED TO DEFRAUD THEM

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.