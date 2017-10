BORSE EUROPA deboli, lusso in controtendenza

INDICE ORE 11,25 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.601,64 -0,25 3.290,52 STOXX EUROPE 600 389,98 -0,06 361,42 STOXX BANCHE 187,35 -0,23 170,27 STOXX OIL&GAS 306,68 0,07 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 285,77 -0,19 269,66 STOXX AUTO 601,00 -0,55 542,82 STOXX TLC 286,49 -0,05 292,22 STOXX TECH 442,84 -0,05 367,87 LONDRA, 10 ottobre (Reuters) - L'azionario europeo appare senza spunti questa mattina dopo una sfilza di record nelle ultime sedute, con gli indici poco sotto la parità indeboliti anche dal calo di Wall Street ieri. ** In controtendenza solo il comparto del lusso che sale grazie ai risultati solidi presentati dal gruppo LVMH (+2,2%) . Christian Dior, e Kering, proprietario del marchio Gucci, registrano progressi poco sotto al 2%. ** Alle 11,25 italiane lo STOXX 600 è in marginale discesa, pur rimanendo intorno ai massimi da tre mesi. ** Madrid è sotto tono in attesa di ascoltare il discorso al parlamento regionale catalano del leader dell'indipendenza Carles Puigdemont che arriverà a mercati chiusi. ** Tra gli altri titoli in evidenza, la svizzera Givaudan balza del 3,7% dopo risultati al di sopra delle attese degli analisti. ** Dassault Aviation perde invece il 4,5%, con i trader che citano commenti dell'AD sul ritardo riguardo al jet Falcon 5X. ** La spagnola Siemens Gamesa sale del 3,6% dopo che Goldman Sachs ha alzato la raccomandazione sul titolo a "buy". Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia