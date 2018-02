BORSE EUROPA in rialzo a metà seduta, occhi su banche centrali

INDICI ORE 12,00 VAR % CHIUS. 2017 EUROSTOXX50 3461,06 0,57 3503,96 STOXX EUROPE 600 383 0,48 389,18 STOXX BANCHE 186,24 0,1 183,99 STOXX OIL&GAS 307,16 0,39 315,53 STOXX ASSICURAZIONI 294,09 0,44 288,35 STOXX AUTO 632,22 0,27 614,77 STOXX TLC 267,08 0,29 281,61 STOXX TECH 444,17 0,79 439,00 LONDRA, 26 febbraio (Reuters) - L'azionario europeo è in rialzo a metà seduta oggi con l'attenzione degli investitori che si sposta gradatamente dalle trimestrali alle mosse delle banche centrali e alla politica, con il voto in Italia domenica. ** Mentre il presidente della Bce Mario Draghi parlerà al parlamento europeo questo pomeriggio, il neo-governatore della Fed Jerome Powell renderà la sua prima testimonianza domani. ** Alle 12 italiane, il paneuropeo STOXX 600 segna +0,48% con volumi piuttosto sottili rispetto alla media. ** Diversi titoli, ultimamente penalizzati dal mercato, sono in salita senza aver fatto alcun annuncio che apparentemente giustifichi i rialzi. ** SES sale del 9,4%, la tedesca Gerresheimer's del 2,7% mentre la francese Vallourec registra un +4,5%. ** Nokia ed Ericsson salgono rispettivamente del 4,1% e del 3,8% su attese riguardanti il network di nuova generazione 5G. ** Tra gli altri titoli in evidenza, Deutsche Bank avanza dello 0,7% dopo aver annunciato la quotazione della divisione di asset management DWS a Francoforte nel tentativo di riconquistare la fiducia degli investitori dopo anni di scandali e ristrutturazioni. ** Hiscox è il peggior titolo del paniere con un calo di quasi il 5% dopo aver riportato un ribasso di quasi il 90% nei profitti annui pre-tasse. ** Bank of Ireland cede il 2,9% nonostante abbia detto che ricomincerà a pagare dividendi per la prima volta dall'inizio della crisi riportando utili stabili a 1,1 mld di euro. Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia