BORSE EUROPA poco mosse su massimi aiutate da risultati, Credit Suisse

INDICE ORE 11,10 VAR % CHIUS. 2016 EUROSTOXX50 3.600,89 -0,15 3.290,52 STOXX EUROPE 600 391,03 -0,1 361,42 STOXX BANCHE 185,12 0,10 170,27 STOXX OIL&GAS 309,67 0,03 322,47 STOXX ASSICURAZIONI 286,81 -0,03 269,66 STOXX AUTO 599,33 -0,19 542,82 STOXX TLC 287,54 -0,05 292,22 STOXX TECH 443,88 0,17 367,87 MILANO, 17 ottobre (Reuters) - L'azionario europeo staziona sui massimi a metà seduta oggi, aiutato dagli update positivi sui conti di alcune grosse compagnie come Danone e Pearson. ** Anche Credit Suisse è sotto i riflettori con un rialzo di quasi il 2% sulla notizia secondo cui l'investitore svizzero RBR Capital punta a fare "uno spezzatino" della banca d'affari. ** Alle 11,10 italiane il paneuropeo STOXX 600 segna -0,1% vicino al massimo degli ultimi quattro mesi registrato ieri. L'indice guadagna l'8,3% ad oggi quest'anno. ** Alla stessa ora Londra è piatta in attesa della testimonianza del governatore di Bank of England Mark Carney prevista più tardi, mentre Madrid perde lo 0,35% sul persistere delle tensioni in Catalogna. ** Danone ha toccato un nuovo massimo dopo vendite migliori delle attese nel terzo trimestre, per poi ripiegare. ** Pearson balza del 6,1% dopo aver stimato profitti annui nella parte alta del range di previsioni. ** Merlin Entertainments crolla invece con un calo di oltre il 20% a seguito del rallentamento del suo business nel suo mercato di riferimento, l'Inghilterra, a causa dei timori legati agli attentati e ad un clima sfavorevole. ** Sartorius lascia sul terreno l'8% dopo aver tagliato vendite e profitti 2017. ** Airbus invece sale dopo essersi accordata per acquisire a costo zero la quota di maggioranza del programma jetliner CSeries.