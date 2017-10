Golf-Race to Dubai rankings

Aug 7 (Gracenote) - Race to Dubai rankings 1. (1) Tommy Fleetwood (Britain) 3753117 2. (2) Sergio Garcia (Spain) 2796719 3. (3) Jon Rahm (Spain) 2743429 4. (4) Rafael Cabrera-Bello (Spain) 2122150 5. (5) Alexander Noren (Sweden) 1888210 6. (6) Justin Rose (Britain) 1591413 7. (7) Ross Fisher (Britain) 1468712 8. (8) Bernd Wiesberger (Austria) 1438827 9. (12) Thomas Pieters (Belgium) 1411835 10. (11) Rory McIlroy (Britain) 1371983 11. (9) Peter Uihlein (U.S.) 1158960 12. (10) Li Haotong (China) 1154186 13. (13) Hideto Tanihara (Japan) 1092378 14. (14) Alexander Levy (France) 1038501 15. (17) Henrik Stenson (Sweden) 1015518 16. (15) Charl Schwartzel (South Africa) 1013104 17. (16) Francesco Molinari (Italy) 1007187 18. (18) Jordan Smith (Britain) 864963 19. (19) Matthew Southgate (Britain) 862208 20. (20) Richie Ramsay (Britain) 845912 21. (21) Ryan Fox (New Zealand) 831833 22. (22) Fabrizio Zanotti (Paraguay) 824300 23. (26) Branden Grace (South Africa) 792438 24. (34) Thorbjorn Olesen (Denmark) 777093 25. (23) Pablo Larrazabal (Spain) 776204 26. (24) Andrew Dodt (Australia) 775257 27. (25) Callum Shinkwin (Britain) 773119 28. (27) Lee Westwood (Britain) 752008 29. (30) Matthew Fitzpatrick (Britain) 722397 30. (28) Dylan Frittelli (South Africa) 689493