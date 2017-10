Golf-Race to Dubai rankings

Oct 22 (Gracenote) - Race to Dubai rankings 1. (1) Tommy Fleetwood (Britain) 3974247 2. (2) Sergio Garcia (Spain) 3184582 3. (3) Jon Rahm (Spain) 2840693 4. (4) Ross Fisher (Britain) 2452144 5. (5) Tyrrell Hatton (Britain) 2443182 6. (6) Rafael Cabrera-Bello (Spain) 2124686 7. (7) Alexander Noren (Sweden) 2026440 8. (8) Francesco Molinari (Italy) 1836903 9. (9) Rory McIlroy (Britain) 1832091 10. (10) Justin Rose (Britain) 1593950 11. (11) Bernd Wiesberger (Austria) 1505546 12. (12) Paul Dunne (Ireland) 1447708 13. (13) Thomas Pieters (Belgium) 1419562 14. (14) Matthew Fitzpatrick (Britain) 1364007 15. (15) Alexander Levy (France) 1209212 16. (16) Li Haotong (China) 1184891 17. (17) Peter Uihlein (U.S.) 1161496 18. (18) Henrik Stenson (Sweden) 1150770 19. (19) Jordan Smith (Britain) 1144261 20. (20) Hideto Tanihara (Japan) 1109201 21. (21) Patrick Reed (U.S.) 1044622 22. (22) Charl Schwartzel (South Africa) 1034999 23. (23) Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 1016661 24. (24) Richie Ramsay (Britain) 997072 25. (25) Fabrizio Zanotti (Paraguay) 989647 26. (26) Lee Westwood (Britain) 931996 27. (27) Ryan Fox (New Zealand) 913956 28. (28) Thorbjorn Olesen (Denmark) 889689 29. (29) Matthew Southgate (Britain) 878208 30. (32) Pablo Larrazabal (Spain) 847043