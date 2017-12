Golf-Race to Dubai rankings

Dec 11 (Gracenote) - Race to Dubai rankings 1. (1) Wade Ormsby (Australia) 2. (16) Shubhankar Sharma (India) 3. (2) Dylan Frittelli (South Africa) 4. Cameron Smith (Australia) 5. (3) Paul Peterson (U.S.) 6. (4) Julian Suri (U.S.) 6. (4) Alexander Bjork (Sweden) 6. (4) Rafael Cabrera-Bello (Spain) 9. (7) Jordan Zunic (Australia) 10. Erik van Rooyen (South Africa) 11. (8) Romain Langasque (France) 12. (20) James Morrison (Britain) 13. Tapio Pulkkanen (Finland) 14. (9) Tommy Fleetwood (Britain) 15. (46) Marcus Armitage (Britain) 16. (10) S.S.P. Chawrasia (India) 17. (11) Sean Crocker (U.S.) 18. (46) Joachim Hansen (Denmark) 19. (12) Harold Varner III (U.S.) 20. (13) Miguel Angel Jimenez (Spain) 20. (13) Micah Shin (U.S.) 22. (32) Choi Jinho (South Korea) 23. (15) Matthieu Pavon (France) 24. (17) Thomas Detry (Belgium) 25. (18) Clement Sordet (France) 26. (33) Oliver Bekker (South Africa) 27. (19) Sergio Garcia (Spain) 28. (20) Justin Rose (Britain) 28. (20) Kiradech Aphibarnrat (Thailand) 30. (27) Nathan Kimsey (Britain)