Golf-Race to Dubai rankings

Sept 18 (Gracenote) - Race to Dubai rankings 1. (1) Tommy Fleetwood (Britain) 3771123 2. (2) Sergio Garcia (Spain) 2799255 3. (3) Jon Rahm (Spain) 2761857 4. (4) Rafael Cabrera-Bello (Spain) 2124686 5. (5) Alexander Noren (Sweden) 1986032 6. (6) Francesco Molinari (Italy) 1669921 7. (7) Justin Rose (Britain) 1593950 8. (8) Ross Fisher (Britain) 1485263 9. (10) Bernd Wiesberger (Austria) 1475240 10. (9) Rory McIlroy (Britain) 1447358 11. (11) Thomas Pieters (Belgium) 1416571 12. (12) Matthew Fitzpatrick (Britain) 1178254 13. (13) Peter Uihlein (U.S.) 1161496 14. (14) Li Haotong (China) 1156723 15. (15) Henrik Stenson (Sweden) 1150770 16. (16) Hideto Tanihara (Japan) 1109201 17. (17) Jordan Smith (Britain) 1078894 18. (18) Patrick Reed (U.S.) 1044622 19. (19) Alexander Levy (France) 1041037 20. (20) Charl Schwartzel (South Africa) 1034999 21. (21) Fabrizio Zanotti (Paraguay) 989647 22. (22) Ryan Fox (New Zealand) 913956 23. (24) Richie Ramsay (Britain) 884998 24. (23) Matthew Southgate (Britain) 878208 25. (26) Lee Westwood (Britain) 869430 26. (25) Thorbjorn Olesen (Denmark) 829630 27. (27) Branden Grace (South Africa) 794974 28. (28) Callum Shinkwin (Britain) 791940 29. (29) Pablo Larrazabal (Spain) 784680 30. (30) Andrew Dodt (Australia) 782270