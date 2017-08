Golf-European Tour Scottish Open scores

July 16 (Gracenote) - Scores from the European Tour Scottish Open at the par-72 course on Sunday in Troon PLAY-OFF 1 Rafael Cabrera-Bello (Spain) after 1 2 Callum Shinkwin (Britain) after 1 REGULAR ROUNDS -13 Rafael Cabrera-Bello (Spain) 70 72 69 64 Callum Shinkwin (Britain) 67 68 72 68 -10 Matthieu Pavon (France) 69 74 69 66 -8 Anthony Wall (Britain) 71 71 69 69 Andrew Dodt (Australia) 67 69 71 73 Matt Kuchar (U.S.) 68 70 73 69 Padraig Harrington (Ireland) 67 68 79 66 Ryan Fox (New Zealand) 72 69 69 70 -7 Robert Rock (Britain) 73 69 73 66 Soren Kjeldsen (Denmark) 71 72 70 68 Rickie Fowler (U.S.) 67 70 74 70 Andy Sullivan (Britain) 70 72 67 72 Ian Poulter (Britain) 67 69 71 74 Lee Slattery (Britain) 75 68 70 68 -6 Branden Grace (South Africa) 75 67 72 68 Thomas Bjorn (Denmark) 72 71 72 67 Johan Carlsson (Sweden) 73 69 68 72 Bernd Ritthammer (Germany) 72 69 70 71 -5 Paul Peterson (U.S.) 67 76 75 65 Richard Sterne (South Africa) 73 69 71 70 Richard Bland (Britain) 69 74 68 72 Graeme McDowell (Britain) 75 68 68 72 Andrew Johnston (Britain) 73 68 70 72 Nicolas Colsaerts (Belgium) 70 67 78 68 Adrian Otaegui (Spain) 73 66 73 71 -4 Romain Wattel (France) 72 69 77 66 Alexander Levy (France) 72 66 76 70 Paul Dunne (Ireland) 68 73 69 74 Henrik Stenson (Sweden) 72 69 75 68 Alexander Knappe (Germany) 70 65 76 73 Jorge Campillo (Spain) 72 69 73 70 -3 Anirban Lahiri (India) 76 67 76 66 Gregory Havret (France) 71 66 76 72 Thomas Aiken (South Africa) 69 73 74 69 -2 Jason Scrivener (Australia) 72 68 75 71 Kristoffer Broberg (Sweden) 69 70 76 71 Sam Brazel (Australia) 72 69 74 71 Richie Ramsay (Britain) 68 74 72 72 Alexander Bjoerk (Sweden) 73 70 73 70 Adam Scott (Australia) 69 71 78 68 Ross Fisher (Britain) 69 74 74 69 Magnus Carlsson (Sweden) 68 74 73 71 -1 David Horsey (Britain) 71 68 77 71 Ashley Chesters (Britain) 71 70 77 69 0 Stephen Gallacher (Britain) 68 72 79 69 Benjamin Hebert (France) 68 72 74 74 Robert Karlsson (Sweden) 69 74 73 72 Alejandro Canizares (Spain) 71 72 72 73 Maximilian Kieffer (Germany) 71 72 72 73 1 Li Haotong (China) 70 71 74 74 2 Bernd Wiesberger (Austria) 73 69 75 73 Lee Soomin (Korea) 71 72 72 75 An Byeong Hun (Korea) 72 71 74 73 Paul Waring (Britain) 73 70 78 69 3 Duncan Stewart (Britain) 71 70 78 72 Gary Stal (France) 74 69 75 73 Ricardo Gouveia (Portugal) 70 72 78 71 4 Jordan Smith (Britain) 72 71 75 74 Mikko Ilonen (Finland) 65 74 77 76 Luke Donald (Britain) 70 72 81 69 5 Renato Paratore (Italy) 69 73 81 70 Sebastien Gros (France) 72 71 74 76 Lucas Bjerregaard (Denmark) 69 71 75 78 8 Peter Hanson (Sweden) 69 74 81 72 David Howell (Britain) 70 73 75 78